Spotkanie przy makowcu: Grażyna Szapołowska. Dlaczego Bajon zmienił swój pomysł na Magnata? Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

"Spotkanie przy makowcu" to jeden z punktów "Jesieni z Magnatem" w Pszczynie okazji 35. rocznicy premiery filmu "Magnat". Otworzyła go Grażyna Szapołowska, odtwórczyni roli pięknej macochy. Do końca roku organizatorzy planują jeszcze spotkania z Bogusławem Lindą, który zagrał pasierba, oraz z reżyserem Filipem Bajonem.