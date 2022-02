Samobójstwo na transmisji live w pow. pszczyńskim? 31-latek chciał targnąć się na swoje życie. Zareagowała przerażona internautka

31-latek chciał targnąć się na swoje życie podczas transmisji live. Zareagowała przerażona internautka

Jedna z obserwujących ten specyficzny seans, przerażona tym, co zobaczyła, o wszystkim poinformowała dyżurnego pszczyńskiej komendy, który skierował pod wskazany adres odpowiednie służby.

Przeżył, ale nie wykorzystał swojej szansy...

Po dotarciu na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze Policji wyczuli charakterystyczny zapach gazu. Wraz ze strażakami przystąpili do akcji ratunkowej. Po siłowym wejściu do mieszkania, oczom mundurowych ukazał się, znany z wcześniejszych interwencji, 31-latek. Mężczyzna karetką pogotowia został przetransportowany do pszczyńskiego szpitala.