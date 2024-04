Policjant z Pszczyny uratował seniorkę i jej schorowanego wnuka. Oboje byli "uwięzieni" w swoim domu

Policjant z Pszczyny uratował seniorkę i jej schorowanego wnuka

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy mundurowy sprawdzał historię interwencji w rejonie służbowym i jedna z nich go zaniepokoiła. Było to zgłoszenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, które dotyczyło seniorki z Radostowic. Policjant postanowił dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły i okoliczności tej interwencji. W związku z czym pojechał pod podany adres.

Tam mógł zacząć przecierać oczy ze zdumienia. Wskazany dom jednorodzinny na pierwszy rzut oka wydawał się być niezamieszkały. Drzwi były zamknięte, a okna zasłonięte kocami i zabite deskami. Podczas rozmowy z sąsiadami policjant ustalił, że mieszkająca tam seniorka jest schorowana i prawie w ogóle z niego nie wychodzi.

Zaniepokojony sytuacją dzielnicowy próbował dostać się do środka. Nikt jednak nie otwierał, nie odpowiadał na pukanie do drzwi oraz nawoływanie. Z uwagi na poważne obawy o stan zdrowia kobiety, policjant postanowił siłowo dostać się do środka budynku.