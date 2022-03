Zatankował łącznie prawie 400 litrów paliwa w ramach dokonywanych kradzieży na stacjach w Pszczynie. Grozi mu do 5 lat więzienia

Policja z Pszczyny zatrzymała 28-letniego mężczyznę, podejrzanego o dokonanie serii kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, do których dochodziło od końca stycznia do 3 lutego. Zgodnie z ustaleniami, złodziej zatankował łącznie prawie 400 litrów paliwa bez opłacenia należności. Za postawione przez sąd zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie ustalono, że metoda działania sprawcy była ta sama podczas każdego ze zdarzeń. Mężczyzna tankował paliwo do wielolitrażowego pojemnika, który przechowywał w bagażniku osobowego peugeota, a zaraz po zatankowaniu wsiadał do samochodu i odjeżdżał, nie płacąc rachunku.

W wtorek, policjanci pojawili się w jednym z mieszkań w Czachowicach-Dziedzicach gdzie miał aktualnie przebywać wytypowany przez nich sprawca kradzieży. 28-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty, do których przyznał się. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska