Policjant z Pszczyny, będąc już po służbie udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy, którego zauważył w sklepie

Policjant z Pszczyny udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Pijany mężczyzna zwrócił na siebie uwagę funkcjonariusza podczas zakupów w sklepie, a następnie wsiadł w samochód i odjechał. W wyniku zaistniałej sytuacji policjant natychmiast ruszył za nim, aby powstrzymać kierowcę, będącego pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz wkroczył do akcji po służbie, wobec czego dalsze czynności, związane z zatrzymanym mężczyzną przejęli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Bielska-Białej.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, w jednym ze sklepów w Czechowicach-Dziedzicach. Uwagę pszczyńskiego policjanta, który będąc po służbie robił drobne zakupy, przykuł nietrzeźwy mężczyzna. Pijany klient po odejściu od kasy skierował się do osobowego fiata, po czym odjechał. Funkcjonariusz, widząc całą sytuację, natychmiast ruszył w kierunku pojazdu, który udał się w kierunku miejscowości Zabrzeg. Policjant pojechał swoim samochodem za nietrzeźwym kierowcą i wyprzedzając go, udaremnił mu dalszą jazdę. Kolejne czynności wobec zatrzymanego mężczyzny poprowadzili wezwani na miejsce policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Bielska-Białej.