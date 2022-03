Groził nastolatkowi przy użyciu noża, bo nie chciał, by ten nadal spotykał się z jego córką. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności

Policja z Pszczyny zatrzymała 46-letniego mężczyznę, który groził nożem 15-latkowi, aby ten przestał spotykać się z jego córką. Ponadto, badanie stanu trzeźwości wykazało, że podejrzany miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Za popełniony czyn, z narażeniem życia poszkodowanego mężczyźnie grozi kara nawet do trzech lat pobawienia wolności.

Po zgłoszeniu na policję zdarzenia, do którego doszło w centrum miasta, funkcjonariusze przystąpili do interwencji. Policjanci, w pierwszej kolejności zlokalizowali poszkodowanego i udali się do miejsca, w którym przebywał 15-latek. Jak się okazało, podejrzany mężczyzna groził nastolatkowi pozbawieniem go życia, dopuszczając się przy tym przemocy fizycznej, wykorzystując do tego nóż. Zamierzał w ten sposób zmusić 15-latka do zaprzestania spotkań z jego córką. Jak informuje policja, po zdarzeniu sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, a nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.