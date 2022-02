Sześć małych owieczek w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej ZDJĘCIA

Zagroda Wsi Pszczyńskiej to miejsce, które ma swój klimat dawnej wsi nie tylko poprzez dawną zabudowę, ale i zwierzęta nieodłącznie związane ze wsią. To owce, których widok cieszy przede wszystkim dzieci. Od kilku tygodni ich radość jest jeszcze większa, ponieważ w stadzie pojawiły się małe owieczki. I to nie jedna czy dwie, ale aż sześć i to w różnych kolorach. Jest biała, jest i czarna, są i wielobarwne.

W Pokazowej Zagrodzie Żubrów wprawdzie przychówku na razie nie ma, ale zawsze coś ciekawego się tu wypatrzy. W pierwszej połowie lutego na łąkach przy zagrodzie odpoczywały sobie żurawie, a w pobliżu kanału przepływającego przez zagrodę można było zobaczyć zimorodka.

Nade wszystko jest tu okazja do dokładnego przyjrzenia się żubrom, które nawet jeśli mają swoje kryjówki, to w porach karmienia wszystkie podchodzą do karmników. Do końca marca karmienie odbywa się o godz. 9, 11, 13 i 15 (od kwietnia do końca października nastąpi przesunięcie o godzinę).

Warto też wiedzieć, że trwają zapisy na warsztaty edukacyjne „Tropem żubra”, które odbywać się tu będą od 1 kwietnia do końca sierpnia i adresowane są do przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz IV-VI. W programie m.in. spacer po zagrodzie, obserwacja zachowań zwierząt oraz film o historii żubrów na ziemi pszczyńskiej.

Bilet na takie zajęcia kosztuje 25 zł. Z warsztatów może skorzystać ok. 2000 dzieci z całego województwa śląskiego.