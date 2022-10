Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Wycieczki rowerowe z Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 085 m

Bażantarnia w Porębie, park w Pszczynie.

,,Zbyt późne jest życie jutrzejsze – żyj dzisiaj” – taka łacińska sentencja wita i zaprasza gości, na frontonie Książęcej Bażantarni w Pszczyńskiej Porębie. Na wzgórzu 297 m. npm zbudowano pałac, nazwany „Lustschloss” (Pałac Uciech), a później „Fasanerie” (Bażantarnia). Powstawał on w latach 1792-1800. Jego budowę zainicjował Fryderyk Erdmann, ukończył zaś, po jego śmierci, syn Fryderyk Ferdynand. Obiekt reprezentuje swoim kształtem typową, klasycystyczną rezydencję, wzniesioną na planie prostokąta, z wysokim, czterospadowym dachem. Pięcioosiowa elewacja frontowa posiada charakterystyczny ryzalit, z portykiem o czterech kolumnach. Rezydencja już na początku XIX w. stała się niezwykle popularna. Odbywały się tu bale i różne uroczystości książąt pszczyńskich, związane także z polowaniami w tutejszych lasach. W drugiej połowie XIX w., gdy pszczyński zamek, będący dotąd siedzibą rodową książąt Anhalt, przebudowany został przez nowych właścicieli - książąt Hochbergów - „Bażantarnia” utraciła swe znaczenie, gdyż życie towarzyskie koncentrowało się odtąd głównie w zamku. Swoją świetność pałac odzyskał w czasie I wojny, gdy urzędował w nim sztab generalny wojsk niemieckich i bywał tu m.in. sam cesarz Wilhelm. Po I wojnie pałac funkcjonował jako elegancki zajazd, w którym gościły polskie elity - m.in. prezydent Ignacy Mościcki czy budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. W czasie II wojny gmach zajęły wojska niemieckie. Po wojnie znacjonalizowany pałac ulegał dewastacji, równocześnie zaś urządzono w nim nieco siermiężne, charakterystyczne dla PRL, wnętrza dla masowych imprez. Z początkiem XXI wieku pałac przeszedł remont, ukończony w 2011 r. Dziś pełni funkcje restauracyjno-hotelowe. Znów - jak dawniej - odbywają się w nim bale, uroczystości rodzinne i inne imprezy.

