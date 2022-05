Róża Daisy i rododendrony - piękne otoczenie zamku pszczyńskiego. Zobaczcie zdjęcia

Maj to wyjątkowo piękny czas w parku pszczyńskim i wokół zamku. To czas kwitnienia m.in. rododendronów, których w dawnej posiadłości księcia pszczyńskiego jest bardzo dużo, i to w różnych kolorach. Szczególnie piękne są te przed zamkiem, które zachwycająco wyglądają na tle bieli elewacji zamku.

W tej chwili kwitnie także słynna róża Daisy, która przy wejściu do zamku rośnie od 2008 r. Była malutkim krzaczkiem, w tej chwili ma już imponujące rozmiary.

Róża księżnej Daisy (Furstin von Pless) jako gatunek istnieje od 1911 r.,kiedy to znany niemiecki hodowca róż z Trewiru, Peter Lambert, złożył hołd urodzie księżnej Daisy von Pless, nadając jej imię białej róży o bladoróżowym środku. Księżna Daisy von Pless miała wtedy 38 lat.

Sadzonki róży księżnej Daisy zostały sprowadzone do Pszczyny jesienią 2007 r. i posadzone w rogu po stronie południowej zamku, tuż przy wejściu do Muzeum Zamkowego.

28 czerwca przypada 149. rocznica urodzin księżnej Daisy, 29 czerwca - 79 lat od jej śmierci (księżna Daisy zmarła nazajutrz po swoich 70. urodzinach).