Styczeń 2024 w Pszczynie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przegląd grudnia 2023 w Pszczynie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze KARTKI noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz za darmo i wyślij bliskim życzenia Najlepsze kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami! 📢 Szokujące STYLÓWKI na śląskich ulicach - oni NAPRAWDĘ tak wyszli na miasto! Zobacz te zdjęcia Te STYLÓWKI wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

📢 Franciszkanie stworzyli piękną Żywą Szopkę w Tychach! Tradycja w nowoczesnym wydaniu - zobacz zdjęcia Po raz 22. w parafii franciszkańskiej świętych Franciszka i Klary przy ul. Paprocańskiej 57w Tychach jest Żywa Szopka. Są też: też ognisko, kolędowanie, pchli targ, ale także możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

Prasówka styczeń Pszczyna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Pszczyny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kupiłeś TO przed Świętami? UWAGA, Biedronka, Lidl, Carrefour informują: te rzeczy są niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź listę wycofanych Kupiłeś te rzeczy przed Świętami? Sklepy wycofały te produkt z półek. Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Czar świąt. Wigilia u Daisy. Filmik Muzeum Zamkowego w Pszczynie "Czar świąt. Wigilia u Daisy" to kolejna produkcja zespołu Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Premiera filmu zaplanowana jest na wtorek, 19 grudnia 2023 r., o godz. 20, na kanale YouTube Muzeum Zamkowego. 📢 Za nami Jarmark Świąteczny 2023 w Pszczynie. Były konkursy, warsztaty, koncerty i lodowisko dla wszystkich chętnych JARMARK 2023. W weekend od 15 do 17 grudnia na rynku w Pszczynie czeka wszystkich mieszkańców i gości mnóstwo atrakcji. To wszystko w ramach bożonarodzeniowego jarmarku, który został wczoraj zainaugurowany. Tak więc warto wybrać się tam w sobotę lub niedzielę. Czekają smakołyki, świąteczne ozdoby, żywa szopka, a także koncerty.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Tychach. Było kolorowo, wesoło, świątecznie - zobaczcie ZDJĘCIA Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy trwał do niedzieli, 17 grudnia 2023. Było kolorowo, wesoło, świątecznie. Furorę robiło rzeźbienie w lodzie. Ogromną atrakcją były również dwie karuzele. A na stoiskach - różności. 📢 Kobiór: Wypadek na DK1. Dwie osoby poszkodowane Na DK1 w miejscowości Kobiór doszło do wypadku drogowego 17 grudnia ok godz. 3. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala. 📢 Wyłączenia energii elektrycznej w woj. śląskim. NAWET do 24 godzin bez prądu! Sprawdź LISTĘ miast i wiosek. Podajemy terminy i miejsca Od 11 do 15 grudnia sporą część mieszkańców woj. śląskiego czeka niezwykle przykra niespodzianka! W kilkudziesięciu miastach i wsiach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do... 24 godzin! Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

📢 Świąteczna iluminacja w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie Świąteczna iluminacja w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie jest zachwycająca. Najefektowniej wygląda oczywiście po zachodzie słońca. 📢 Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie zimą. Zobaczcie zdjęcia Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie zimą wygląda bardzo pięknie. Dodatkowo, na śniegu wszystkie zwierzęta są lepiej widoczne. A do tego jest okazja, by w rzeczywistości (nie tylko na plenerowej planszy) zobaczyć tropy przynajmniej tych zwierząt, które są w zagrodzie. 📢 Pożar w kopalni Pniówek. Wycofano z wyrobisk siedmiu pracowników Siedmiu pracowników wycofano w środę późnym wieczorem z wyrobisk kopalni Pniówek po tym, jak kopalniane urządzenia w pobliżu jednej ze ścian wydobywczych wykryły wzrost stężeń tlenku węgla – najprawdopodobniej skutek tzw. pożaru endogenicznego. W tym rejonie kopalni trwa akcja pożarowa.

📢 Św. Mikołaj znaleziony na dachu Ratusza Pszczynie! Przywitało go ok. 1500 osób Jak donosi nasz fotoreporter Arkadiusz Gola, który był 6 grudnia w samym centrum wydarzeń, do Pszczyny z Biegunu Północnego przyleciał św. Mikołaj! Zmęczony podróżą uciął sobie drzemkę na dachu ratusza. Na miejsce do bezpiecznego ściągnięcia Mikołaja wezwano jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście krzyk dzieci, który jest w stanie postawić niejednego dorosłego na nogi, zdołał go obudzić. Nic zresztą dziwnego, kto by nie wstał, słysząc wołanie ok. 1500 osób? 📢 W tych miastach w woj. śląskim nie będzie dziś prądu! Braki nawet do 10 godzin! Sprawdź czy na LIŚCIE jest twoje miasto i ulica WAŻNE. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

📢 Już jutro Mikołaj odwiedzi Pszczynę. 6 grudnia oficjalne zapalenie lampek na choince Jak wynika z oficjalnych doniesień św. Mikołaj już leci ze swoimi reniferami w stronę Pszczyny, a jutro 6 grudnia pojawi się na miejskim Rynku! Z tej okazji zostaną uroczyście zapalone lampki na świątecznej choince. Nie zabraknie także innych ozdób i atrakcji. 📢 Majątki posłów nowej kadencji z okręgu bielskiego. Ile mają pieniędzy i kredytów? Sprawdź ich oświadczenia majątkowe Początek nowej kadencji sejmu wiąże się dla posłów między innymi ze złożeniem oświadczeń majątkowych. Sprawdziliśmy, jakim majątkiem dysponują nowi posłowie z okręgu nr 27, czyli Bielska-Białej i regionu. 📢 Muzeum Zamkowe w Pszczynie gotowe na święta. Świąteczny wystrój książęcych komnat Muzeum Zamkowe w Pszczynie gotowe na święta. Podczas koncertów świątecznych można oglądać świąteczny wystrój książęcych komnat: choinki, zastawiony stół, dekoracje świąteczne na kominkach...

📢 Koncerty świąteczne 2023 w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Kolędy w wykonaniu zespołu Śląsk Koncerty świąteczne 2023 w Muzeum Zamkowym w Pszczynie rozpoczęte. Jako pierwszy wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, który wykonał 18 najpiękniejszych polskich kolęd. Przed nami jeszcze dwa koncerty świąteczne oraz koncert noworoczny, jak zwykle 1 stycznia. 📢 40-latek trafił do szpitala z raną postrzałową brzucha. Kiedy zostanie wszczęte śledztwo? Prawdopodobnie jeszcze w piątek zostanie wszczęte śledztwo w sprawie strzelaniny, do której doszło w czwartek w Pszczynie – przekazała PAP tamtejsza prokuratura. Nie wiadomo jeszcze, kiedy możliwe będzie przesłuchanie 40-latka, ranionego w czasie wymiany ognia z policjantami. Zdecydują o tym lekarze.

