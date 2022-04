Dramat w KWK Pniówek: zginął m.in. Dominik Godziek, były prezes LKS Brzeźce pod Pszczyną

Tragedia w KWK Pniówek: wśród ofiar jest były prezes LKS Brzeźce, Dominik Godziek. “Straciłem przyjaciela’

Wśród ofiar wybuchu metanu w KWK Pniówek jest były prezes klubu piłkarskiego LKS Brzeźce. Cała społeczność jest głęboko poruszona śmiercią kolegi.

Z głębokim żalem informujemy, że dziś dotarła do nas bardzo przykra informacja. Nasz były zawodnik, prezes, członek zarządu podokręgu Tychy, ale przede wszystkim PRZYJACIEL Dominik Godziek nie żyje. Spoczywaj w pokoju przyjacielu – czytamy w poruszającym wpisie na stronie facebookowej klubu.

Tragicznie zmarły w kopalni Dominik Godziek miał 37 lat, w sierpniu skończyłby 38. Dla społeczności małego klubu LKS Brzeźce, którego prezesem był przez ponad 12 lat, informacja o jego śmierci to był prawdziwy wstrząs dla jego przyjaciół i mieszkańcow.

- O 5.30 rano dzwoniła do mnie jego żona, że był wypadek i szukają Dominika. Potem przyszło potwierdzenie, że nie żyje. To był mój przyjaciel, straciłem brata. Bo tak go traktowałem, jak brata, którego nigdy nie miałem – mówi obecny prezes klubu, Waldemar Wuzik, Dominik Godziek był jego zastępcą w ostatnim czasie.