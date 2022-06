Uskrzydlony - specjalne wyróżnienie starosty pszczyńskiego dla wyjątkowej osoby. Zobaczcie zdjęcia

Marek Gruszka miał 25 lat, kiedy w wypadku na KWK Czeczott stracił nogę. Pół roku spędził w szpitalu, skąd wyszedł – jak sam mówi – pozytywnie nastawiony do życia, dzięki pielęgniarkom, które się nim opiekowały. Zaangażował się w zbiórki krwiodawstwa. Jest w tej chwili najstraszym prezesem terenowych kół honorowego krwiodawstwa. Działa 35 lat. W tym czasie jego klub na Woli zebrał ponad 15 tys, litrów krwi. Działa też w Klubie Emeryta, który dzięki jego aktywności przyciąga nowe osoby. Zastał tam 80 członków, za jego kadencji klub zwiększył się trzykrotnie, do 250 osób przed pandemią, która – niestety – przetrzebiła szeregi członków – i w tej chwili jest ich 190. Poza tym jest radnym gminy Miedźna.

-_ Zatyka ami dech w piersiach, powiem więc tylko po prostu: dziękuję. To, co robię, robię dla innych, nie dla wyróżnień. Pomagałem, pomagam i pomagać będę _– powiedział skromnie Marek Gruszka z Woli, laureat 3. edycji konkursu „Uskrzydlony”.

Ba, po amputacji nogi nie zaniechał nawet gry w piłkę nożną. Jedyna różnica to to, że stanął na bramce, ponieważ z protezą trudniej byłoby biegać.

- I nawet zostałem najlepszym bramkarzem turnieju klubów krwiodawstwa. Nikt nie wiedział, że nie mam nogi – wspomina.

Aktywnie działa też w kole wędkarskim.

- Brak nogi zmotywował mnie do pracy społecznej i pomocy innym - mówi.

Do powiatowego konkursu zgłosił go wójt Miedźnej, Jan Słoninka.

- Wszystko, co robi, robi z wielkim oddaniem i dobrocią – powiedział.