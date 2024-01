Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Pszczynie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Życzenia noworoczne na 2024 dla każdego. W naszym materiale znajdziecie gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok. Z kolei w galerii piękne kartki noworoczne do przesłania razem z wiadomością. Znajdziecie tu życzenia dla rodziny, dla chłopaka, dla dziewczyny, a także życzenia dla szefa i kolegów z pracy. Sprawdźcie!

Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami!

30 grudnia policja z Pszczyny poinformowała o zatrzymaniu kierowcy mercedesa, który pędził ul. Rybnicką z prędkością ponad 100 km/h. - Zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, mandat w wysokości 3 tys. złotych i 13 punktów karnych dopisanych do indywidualnego konta kierowcy, to efekt jazdy 26-latka, który gnał o wiele za szybko jedną z pszczyńskich ulic – przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Pszczyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pszczynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.