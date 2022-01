38-letni górnik poszkodowany w wypadku w KWK Pniówek. Mężczyzna doznał złamania podudzi. Śmigłowcem LPR trafił do szpitala w Katowicach

To nie była spokojna szychta w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni KWK Pniówek. We wtorek, 11 stycznia, około godziny 17:00 pod ziemią doszło do groźnego wypadku.

- Do zdarzenia doszło w ścianie B6 w pokładzie 404/2 - informuje Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy JSW.

W wypadku ucierpiał 38-letni górnik. Mężczyzna doznał złamania lewego i prawego podudzia. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że 38-latek wymagał hospitalizacji.

Poszkodowanego górnika śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano do Katowic, do Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. - W kopalni ciągle działa powołany do wyjaśnienia zdarzenia zespół - tłumaczy Sławomir Starzyński, rzecznik JSW.