Zwykły spacer z psem w Pszczynie okazał się niezwykłym odkryciem! Co znaleziono? OPRAC.: Marcin Śliwa

Młody mieszkaniec powiatu pszczyńskiego natknął się na nietypowe znalezisko podczas spaceru z psem w rejonie drogi poddawanej remontowi. Przedmiot, który przypominał broń, został przez niego odnaleziony. Policjanci zostali powiadomieni i przybyli na miejsce, aby zabezpieczyć przedmiot i przetransportować go do laboratorium kryminalistycznego na badania. Po zbadaniu przedmiotu przez ekspertów, okazało się, że jest to stary pistolet sygnałowy, znany jako rakietnica, produkowany w Związku Radzieckim.