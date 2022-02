Wycieczki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Trasy rowerowe w okolicy Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 lutego w Pszczynie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 13 lutego w Pszczynie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 53,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 2 022 m

Suma zjazdów: 1 994 m

Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Pszczyny

Stare Bielsko, Centrum i powrót.

Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Według legendy w jego miejscu miał znajdować się niegdyś gródek rozbójników napadających na podróżujących tamtędy kupców. Książę opolski Kazimierz († 1229/30) miał zdobyć ową fortalicję i wytępić zbójców, zaś w miejscu tym wystawić zameczek myśliwski, który z czasem rozbudowany został do postaci okazałego zamku, przy którym rozwinęło się miasto Bielsko.

Najstarsze części pochodzą z XIV wieku, a przez następne stulecia był stopniowo rozbudowywany i przekształcany. Jest typem zamku miejskiego, od początku włączonego w system fortyfikacji Bielska i zarazem tworzącego najsilniejszy element jego obwarowań.

