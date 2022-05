Wycieczki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Trasy rowerowe w pobliżu Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 14 maja w Pszczynie ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Pszczynie ma być 23°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 971 m

Suma zjazdów: 990 m

Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz

Zabrzeg-Ligota-Bronów.

W Zabrzegu falę wzmożonego terroru na przełomie kwietnia i maja 1942 r. spowodowało zlikwidowanie przez ruch oporu miejscowego faszystowskiego aktywisty. Bezpośrednio po zdarzeniu, na początku maja 1943 r. aresztowano ok. 30 mieszkańców Zabrzega, których po krótkim przesłuchaniu na posterunku policji w Bielsku wywieziono do obozów koncentracyjnych. Chcąc zastraszyć mieszkańców okolicy, w dniu 27 maja 1942 r. hitlerowcy aresztowali pięciu cywili, których powieszono na dębie na oczach miejscowej ludności.

Po wojnie, aby upamiętnić zdarzenie i uczcić męczeńską śmierć ww., społeczeństwo Zabrzega ufundowało pomnik stojący obecnie w miejscu kaźni.