Wycieczki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Trasy rowerowe w pobliżu Pszczyny

wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które przetestowali inni rowerzyści.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,92 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 417 m

Suma zjazdów: 392 m

Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Lemur36

Czerwona trasa rowerowa łącząca Pszczynę z Katowicami (1C). Łatwa trasa przebiegająca głównie przez tereny leśne o długości 52 km.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,78 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 041 m

Suma zjazdów: 1 060 m