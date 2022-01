Wycieczki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem w okolicy Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Pszczynie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 23 stycznia w Pszczynie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 19,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 151 m

Suma zjazdów: 1 144 m

Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz

Objazd: Maciek, Zabrzeszczak, tama.

Jak głosi legenda, nazwa miejscowości wywodzi się od imienia rycerza Goczała, który otrzymał tu ziemię za czyny wojenne i zasługi na polach bitewnych. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem jego potomkowie przybrali miano Goczałkowiczów, a miejscowość, w której żyli, nazwali Goczałkowicami.

Naturalne warunki lecznicze oraz dobrze zorganizowana infrastruktura pozwoliły na utworzenie w Goczałkowicach-Zdroju jednego z najnowocześniejszych centrów uzdrowiskowych specjalizujących się w leczeniu chorób narządów ruchu, w szczególności schorzeń reumatologicznych oraz stawów po urazach, a także niektórych schorzeń układu nerwowego. Kuracjuszom zapewnia się bogaty wachlarz usług medycznych, w tym krioterapię. Leczeniem uzdrowiskowym zajmuje się kilka ośrodków: sanatoria, Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny, Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci "Stokrotka" oraz Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządów Ruchu "Gwarek".

Dla osób chcących aktywnie spędzać czas organizowane są atrakcyjne wycieczki piesze i rowerowe. Staw Zabrzesczak Wielki to staw hodowlany bardzo pięknie usytuowany pomiędzy terenami zalesionymi. Okolice nadają się na wycieczki rowerowe, wycieczki piesze.

