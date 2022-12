Wycieczki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Pszczyny, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Rundka przez Łąkę

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,5 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 741 m

Suma zjazdów: 749 m

Rowerzystom z Pszczyny trasę poleca Ireneusz

Kapliczki na trasie.

Na rozstajach dróg: Turystycznej i Kasztanowej w Pszczynie, w sąsiedztwie tzw. Grobli Łąckiej, stoi interesująca kapliczka z 1848r. przedstawiająca figurę św. Antoniego Padewskiego. Kapliczka ma formę wieży osłaniającej tradycyjnie pokazaną figurę świętego Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem na ręku. Był to pochodzący z bogatej rodziny , włoski teolog, franciszkanin, jeden z najbardziej cenionych kaznodziei w kościele katolickim, którego kazania gromadziły tłumy wiernych. Przedstawiany jest z dzieciątkiem, ponieważ uznaje się, że miał objawienie senne, w których nawiedziło go Dzieciątko Jezus, ucałowawszy go, zapewniło o miłości Boga i obdarzyło cudownymi możliwościami. Pochowany w Bazylice św. Antoniego w Padwie popularnej „Il Santo”. Ciekawostką jest, że za jeden z cudów uważa się fakt, iż po 30 latach od jego śmierci, w otwieranej trumnie, stwierdzono ciało w całkowitym rozkładzie, a język, „narzędzie”, które używał do nawracania wiernych, zachował się w stanie nie zmienionym.

Kapliczka przystrojono obrazem Bożej Rodziny oraz okolono metalowym płotkiem. W tylnej części znajduje się sentencja „Matko Boża módl się za nami” oraz napis, że „Odnowiona staraniem Ignacego Kapusty” i data 1920r. Nie udało się znaleźć informacji mówiących o fundatorze malowniczej budowli i przyczyny jej powstania, ale można przypuszczać, że miejsce to było miejscem postoju i wytchnienia wędrujących tą trasą podróżnych. Miała im udzielać błogosławieństwa na dalszą drogę. Stąd też fundator wybrał postać św. Antoniego Padewskiego, który uznawany jest za patrona osób i rzeczy zaginionych oraz podróżnych.

Nawiguj