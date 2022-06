Wesołe wędrówki szlaczkiem pszczyńskich restauracji, knajpek, barów, pubów i kawiarni

„Mówiono mi, że przed powrotem Pszczyny do Polski w mieście funkcjonowało przeszło 4o lokali gastronomicznych. No nie wiem, nigdzie nie widziałem takiej listy. Mam natomiast spis lokali z okresu międzywojennego. Jest to afisz z 1938 r. drukowany u Alfonsa Lokaya pt. „Polskie kupiectwo, handel i rzemiosło miasta Pszczyny”- czytamy na pierwszej stronie.

Spis zawiera zaledwie 12 pozycji. „To efekt tego, że po plebiscycie większość niemieckich i żydowskich właścicieli wyjechała do Niemiec”, tłumaczy autor.

Wędrówka szlaczkiem restauracji, knajpek i lokali zaczyna się od restauracji, którą autor poznał osobiście, jeszcze jako dziecko, w towarzystwie ojca. To jeden lokali ze wspomnianej listy: „Nanko” u zbiegu Tkackiej i Piwowarskiej. „Dzisiaj jest to nieco zaniedbana, piętrowa kamienica, ale wtedy w 1947 r. , kiedy wraz z tatą pierwszy raz przekraczałem próg restauracji Nanko, byłem onieśmielony, szczególnie kiedy na środku lokalu stał duży, pokryty zielonym suknem stół bilardowy jasno oświetlony wiszącą nad nim lampą. Dla dziewięciolatka było to przeżycie”, czytamy.