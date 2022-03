Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Pszczyna, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

Przegląd tygodnia: Pszczyna, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę 5 marca w kościele pw. św. Stanisława Biskupa odbył się pogrzeb 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Kobiety zaginęły 10 lutego 2022 roku, w poszukiwanie kobiet włączyli się sami częstochowianie, ale niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Matka i córka zostały bestialsko zamordowane. W sobotę żegnały je setki częstochowian. - W krótkiej chwili ciszy możemy usłyszeć siebie samych, nasz gniew, może czasami nienawiść, smutek, rozgoryczenie - mówił podczas kazania ksiądz Jacek Michalewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisław Biskupa i Męczennika.

Robi wrażenie! Ta rezydencja wygląda jak z bajki - jest w Śląskiem! Spokojnie można by w jego wnętrzu... kręcić nowe przygody rodziny Carringtonów z serialu "Dynastia". Ta willa robi wrażenie! Jest w Mazańcowicach, w pow. bielskim. Obecnie, jest to jeden z najdroższych, jak nie najdroższy dom, do kupienia Śląskim! Zobacz, jak wygląda.