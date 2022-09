Tygodniowy przegląd prasy 25.09.2022: Pszczyna, 18.09-24.09.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

Przegląd tygodnia: Pszczyna, 25.09.2022. 18.09 - 24.09.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nastała prawdziwa polska jesień. Lato odchodzi już w zapomnienie, a wraz z jego odejściem nieśmiało puka jesienna chandra. Czujecie już to rozleniwienie i melancholię? My także... Dlatego przygotowaliśmy dla Was coś na poprawę humorów. Internauci nie próżnują, więc mamy dla Was najlepsze memy na jesień. Odłóżcie koc, herbatkę i netflix na wieczór. Teraz czas na jogę twarzy ;)

Na drogach woj. śląskiego będzie można zobaczyć kolumny wojskowe. Nie róbcie im zdjęć i nie publikujcie w mediach społecznościowych - proszą przedstawiciele wojska. Jak informuje wojsko, od piątku 23 września, na drogach woj. śląskiego będzie miał miejsce wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami.