Tygodniowy przegląd prasy 2.01.2022: Pszczyna, 26.12-1.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

Szukasz domu lub mieszkania po okazyjnej cenie? Zobacz, jakie lokale są licytowane w styczniu w województwie śląskim i za jaką cenę mogą być Twoje. Przejdź do galerii i sprawdź 30 najlepszych ofert!

KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń

Sylwester bez koronawirusa? Choć od 15 grudnia z powodu wprowadzenia obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia kluby są zamknięte, to w sylwestra 31 grudnia 2021 mogły być otwarte. Zabawy sylwestrowe mogły się odbyć, z czego chętnie skorzystali Polacy, udając się na niezliczone bale sylwestrowe. Zobaczcie szalone sylwestrowe memy.

Sylwester 2021/2022 z Polsatem w Chorzowie. Sylwestrowa Moc Przebojów wraca po przerwie na Stadion Śląski. Do listy gwiazd wciąż dochodzą kolejne nazwiska, powiększa się także liczba prowadzących imprezę, natomiast w legendarnym "Kotle Czarownic" trwa już budowa wielkiej multimedialnej sceny, na której zaprezentują się wykonawcy. Zerknęliśmy na plac budowy Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Sylwester z Polsatem zgromadził na Stadionie Śląskim tysiące uczestników. Na scenie w Chorzowie same gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Na Stadion Śląski mogło jednocześnie wejść nawet 40 tysięcy ludzi! Sylwestrowa impreza to czas dobrej zabawy i odlotowych kreacji. Zobaczcie jak bawiły się osoby, które przyszły na Sylwestrową Moc Przebojów.

W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO