Trasy rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 listopada?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,78 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 041 m

Suma zjazdów: 1 060 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny

To już powiat cieszyński.

Przypuszcza się, że probostwo i drewniany kościół katolicki w Pruchnej powstały w XV wieku. W okresie reformacji Czelowie (właściciele Pruchnej) jak i miejscowi mieszkańcy przeszli na nowe wyznanie i przejęli kościół, który został im odebrany przez specjalną komisję 15 kwietnia 1654, po czym reaktywowana parafia katolicka została podporządkowana nowo utworzonemu dekanatowi frysztackiemu. W 1679 wizytator biskupi i dziekan frysztacki odnotował, że do parafii należy oprócz Pruchnej (61 domów, 58 katolików) także Rychułd (10 domów, 10 katolików), Bąków (9 domów, 3 katolików) i Kończyce Małe (47 domów, 108 katolików), a ponadto że przy kościele (będącym w bardzo złym stanie) znajdowały się też: cmentarz, kostnica, stodoła, stajnia, budynek z dwoma pokojami, w kościele dwa ołtarze, chrzcielnica kamienna, ambona, drewniana zakrystia, trzy dzwony, brak było konfesjonału.

