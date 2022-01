Trasy rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem w pobliżu Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 12,41 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 466 m

Suma zjazdów: 476 m

Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz

Do sanatorium w Goczałkowicach.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój otoczone jest wzniesieniami Beskidów i Lasami Pszczyńskimi, a dodatkowo niedaleko znajduje się Jezioro Goczałkowickie. W związku z tym to miejsce stworzone dla osób chcących obcować z naturą i przy okazji podreperować swoje zdrowie.

Atrakcję turystyczną stanowi już samo uzdrowisko i znajdujące się na jego terenie Łazienki, Dom Zdrojowy i pijalnia, które wzniesiono w 1862 roku. Trochę później powstał pawilon "Wrzos". Osoby ceniące sobie aktywny wypoczynek również znajdą tu dla siebie miejsce, gdyż na terenie Puszczy Pszczyńskiej wytyczono szlaki piesze i rowerowe. Można również spacerować po kornie zapory Jeziora Goczałkowickiego. Atrakcje znajdują się także w pobliskiej Pszczynie z zespołem pałacowo-parkowym i Jankowicach, gdzie hoduje się żubry.

Uzdrowisko oferuje kąpiele lecznicze (m.in. borowinową, solankową, wirową), zabiegi fizykalne, a także te z zakresu kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, masaże i inhalacje.

