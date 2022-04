Trasy rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Rowerem z Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Pszczynie ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Pszczynie ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,6 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 1 237 m

Suma zjazdów: 1 262 m

Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz

Objazdówka dokoła jeziora.

Jezioro Goczałkowickie (Zbiornik Goczałkowicki) – zbiornik zaporowy na Wiśle utworzony w 1956 roku przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą w Goczałkowicach-Zdroju w województwie śląskim. Powierzchnia maksymalna zbiornika wynosi 3200 ha, a pojemność całkowita około 168 mln m³. Długość zapory wynosi 2980 m.[2] Jest to zbiornik retencyjny zaopatrujący w wodę część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oprócz zaopatrzenia w wodę pełni on także inne funkcje gospodarcze, np. przeciwpowodziowe, turystyczno-rekreacyjne. Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. Podczas gruntownej modernizacji w 2003 roku odnowiono koronę zalewu i "część spacerową" łączącą Goczałkowice-Zdrój z Zabrzegiem, dzięki czemu zbiornik Goczałkowicki stał się miejscem rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców.

