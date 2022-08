Trasy rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Pszczyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 4 km od Pszczyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Pszczyny warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe z Pszczyny We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom z Pszczyny trasę poleca Ireneusz Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: R4 Greenways: z Łąki do zagrody żubrów 2016/10/29 11:24 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 808 m

Suma zjazdów: 843 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny Łąka-Pszczyna i powrót.

Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, na wysokim podmurowaniu wykonanym w 1814 r. przez murarza Weinta. Krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od południa zakrystia, od północy murowana kaplica. Nawa prostokątna, z dwiema wydatnymi kruchtami od południa i północy, kryta stropem z fasetą. Ściany zewnętrzne szalowane pionowymi deskami, z wąskim zadaszeniem gontowym osłaniającym podmurowanie. Ściany nawy wzmocnione od zewnątrz dwoma parami ukośnych podpór. Nad zakrystią i kaplicą osobne dachy pulpitowe kryte gontem. Na wschodnim końcu kalenicy nawy sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, nakrytą wysmukłym hełmem baniastym. Kościół bezwieżowy, z osobno stojącą drewnianą dzwonnicą. Otwory okienne i wejściowe zamknięte łukami segmentowymi z nadokiennikami krytymi również gontem. Wnętrze tynkowane, z nowszą polichromią. Wyposażenie wnętrza kościoła dość skromne, w większości barokowe i późnobarokowe. Kilka krucyfiksów i naczynia liturgiczne przeważnie z XVIII w.

W 1952 r. ”Trzy Dęby” ponownie „urosły” do rangi cmentarza wojennego, ponieważ pochowano tutaj ekshumowane zwłoki żołnierzy 6 Dywizji Piechoty Armii Kraków, którzy polegli w dniu 02.09.1939 r. w nierównej walce z czołgami niemieckiej 5 Dywizji Pancernej pod Ćwiklicami. Z trzech mogił w okolicach sąsiednich Ćwiklic przeniesiono ciała 205 żołnierzy 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej i 6 Pułku Artylerii Lekkiej z Krakowa. Na cmentarzu tym swoje miejsce spoczynku znaleźli również żołnierze z górnośląskiej 23 Dywizji Piechoty i 55 Dywizji Piechoty z Katowic, którzy walczyli o miejscowość Rudziczka i tam zostali pochowani w mogiłach polowych. Pierwotnie w punkcie tym powstał granitowy pomnik upamiętniających śmierć powstańców i harcerzy, a dopiero po 34 latach przypomniano sobie o pozostałych, fundując im oddzielny obelisk z metaloplastyki. W 2009 r. postanowiono nadać temu miejscu charakter cmentarza wojennego, komasując wszystko w ramach jednego pomnika.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Landek, Mnich do Chybia i powrót Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 692 m

Suma zjazdów: 691 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny Do sanktuarium pielgrzymkowego.

Na skraju Pogórza Cieszyńskiego leży niepozorna miejscowość Chybie, która wg legendy powstała z kłótni dwóch myśliwych polujących na dziki niedaleko rzeki Wisły, w okolicy zwanej „Żabim Krajem”. Myśliwi, widząc olbrzymiego odyńca, równocześnie wypalili z broni myśliwskiej, co spłoszyło zwierzynę. Zdenerwowani tym rywale zaczęli się kłócić, obrzucając wzajemnie wyzwiskami i przekleństwami. Po uspokojeniu emocji i pogodzeniu się polanę, na której stali, postanowili nazwać od słowa „chybił” Chybiem.

W 1999 r. funkcjonujący tutaj od 1930 r. kościół Chrystusa Króla podniesiony został do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50., czasów budowy zbiornika zaporowego na rzece Wiśle, obecnie znanego jako Jezioro Goczałkowickie. Dlaczego? W miejscu powstania zbiornika została zalana wodą wieś Zarzecze, a właściwie jej część centralna zwana Gołyszem, gdzie znajdowały się perełki zabytków sakralnych. Woda pochłonęła bezpowrotnie uznany w 1933 r. za zabytek kościół Matki Boskiej Śnieżnej z powstałą w 1768 r. kaplicą NMP Gołyskiej, w której znajdował się cudami słynący obraz owiany legendami przekazywanymi przez pokolenia. Jedna z nich mówi, że w 1764 r. pracujący u słynnego w Zarzeczu gospodarza Gzela pachołek o imieniu Jędrek wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę. W czasie wędrówki napotkał przydrożny stragan z dewocjonaliami i postanowił kupić wystawiony obraz Maryi, na który nie wystarczyło mu pieniędzy. Z żalem odchodził od straganu, gdy wtem zerwał się silny wiatr, który uniósł obraz w powietrze i włożył go w jego ręce. Kramarz, widząc, co się stało, a w tym udział sił nadprzyrodzonych, postanowił podarować go Jędrkowi, sprawiając mu niezmierną radość. Po powrocie do wsi pachołek pochwalił się zdarzeniem przed sąsiadami i wspólnie postanowili powiesić obraz Matki Boskiej w centralnym punkcie na lipie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Drewniane kościoły:Ćwiklice-Grzawa-Miedźna-Góra-Jawiszowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 306 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny

Ziemia pszczyńska w jej historycznych granicach skrywa wiele ciekawych obiektów. Pszczyński szlak architektury drewnianej, w ramach którego mamy w najbliższej okolicy 13 skansenów, kościołów i in., stanowi znaczną wartość dla badaczy tradycji i historii tych ziem. Góra w powiecie pszczyńskim to najbardziej ludna wieś w gminie Miedźna, licząca ok. 2,5 tys. osób. Miejscowość położona jest bardzo malowniczo nad meandrującym odcinkiem Wisły. Tutejszy drewniany kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w XVI w., a następnie w późniejszych stuleciach przebudowywany, to jeden z kilku tego rodzaju zabytków w okolicy. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Pośród kościołów drewnianych tej okolicy wzniesiony na początku XVIw. kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie możemy zaliczyć do najstarszych i najładniejszych obiektów sakralnej architektury drewnianej na Śląsku.

Tradycyjnie zbudowany na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu starych drzew, okolony niewielkim cmentarzem. Z daleka w oczy rzuca się charakterystyczna wieża umieszczona po zachodniej stronie zbudowanej na planie kwadratu o konstrukcji zrębowej nawy i prezbiterium. Kościółek kryje sobie wiele tajemnic. Wysuwana jest teza, że w miejscu obecnej świątyni istniał kościół w XIII wieku. Bliżęj nie można ustalić co się z nim stało. Podczas renowacji i badań odkryto zabytkową polichromię, która prawdopodobnie pochodzi z wcześniejszego okresu niż podana data budowy.

Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Miedźnej, największy na ziemi pszczyńskiej, wzniesiono najprawdopodobniej w wieku XVII, na miejscu poprzedniej budowli, tej, która wzmiankowana była wraz parafią w 1326 r. (i która, podobnie jak inne tutejsze kościoły, w XVI w. znalazła się na dłuższy czas w rękach ewangelików). W wieku XVIII ów nowy obiekt został powiększony poprzez wydłużenie nawy. Orientowana budowla wzniesiona została w konstrukcji zrębowej, wieża zaś jest konstrukcji słupowej. Nawa na planie wydłużonego prostokąta, do której od zachodu przylega wieża, łączy się z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Siodłowy dach kościoła pokryty jest gontem, podobnie jak wieża. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Wieża, z szalowaną deskami izbicą, zwieńczona została baniastym hełmem z latarnią. Budowlę otaczają soboty wsparte na słupach. Wokół ścian prezbiterium znajduje się wydatne zadaszenie gontowe. We wnętrzu, które dzięki wydłużeniu nawy w XVIII w. sprawia wrażenie bardzo przestrzennego, znajduje się wyposażenie głównie barokowe. W ołtarzu głównym pochodzącym z XVIII w., ozdobionym bogatą, polichromowaną snycerką, umieszczony jest obraz z wizerunkiem patrona kościoła, św. Klemensa, który przysłaniany jest XIX-wiecznym wizerunkiem Matki Bożej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rudzica u św. Wendelina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 971 m

Suma zjazdów: 990 m Rowerzystom z Pszczyny trasę poleca Ireneusz

Zabrzeg-Ligota-Bronów.

W Zabrzegu falę wzmożonego terroru na przełomie kwietnia i maja 1942 r. spowodowało zlikwidowanie przez ruch oporu miejscowego faszystowskiego aktywisty. Bezpośrednio po zdarzeniu, na początku maja 1943 r. aresztowano ok. 30 mieszkańców Zabrzega, których po krótkim przesłuchaniu na posterunku policji w Bielsku wywieziono do obozów koncentracyjnych. Chcąc zastraszyć mieszkańców okolicy, w dniu 27 maja 1942 r. hitlerowcy aresztowali pięciu cywili, których powieszono na dębie na oczach miejscowej ludności.

Po wojnie, aby upamiętnić zdarzenie i uczcić męczeńską śmierć ww., społeczeństwo Zabrzega ufundowało pomnik stojący obecnie w miejscu kaźni. Jednym z najciekawszych miejsc w Rudzicy jest Dolina Świętego Wendelina, z kaplicą poświęconą temu nieco egzotycznemu świętemu, oraz źródełkiem, z którego wypływa woda o cudownych, ponoć, właściwościach. Aby trafić do doliny, należy jadąc z Rudzicy do Strumienia skorzystać z informacji na drogowskazie i skręcić w prawo, a następnie zatrzymać się na niewielkim parkingu. Dalej czeka nas miły, śródleśny spacer do kaplicy i źródełka. Według przekazywanej w Rudzicy z dziada pradziada historii, za czasów cesarskiej Austrii wzięto jednego z tutejszych chłopaków do wojska. Stacjonował w górach, w Tyrolu. Od tamtejszych mieszkańców otrzymał obraz św. Wendelina. Żołnierz był pobożny, więc przywiózł go w rodzinne strony. Tutaj, w zalesionej ciemnej dolince zwanej Piekłem, powiesił obraz na wierzbie. Po pewnym czasie dolina z „Piekła” przemieniła się w Dolinę Świętego Wendelina. Jej rozsławieniu dopomógł fakt, że znajdowało się tu także źródło krystalicznej wody. Bardzo wcześnie okoliczna ludność uznała ją za cudowną. Szczególnie miała pomagać w chorobach oczu, a także gardła. Wnet wieść o cudownych właściwościach źródełka w Rudzicy rozeszła się szeroko po sąsiedztwie. Zaczęła przyciągać coraz więcej wiernych. Przybywali nawet z najdalszych zakątków Polski, a także sąsiednich Czech. Widząc to, miejscowi kapłani otoczyli źródełko i drzewo płotkiem. W roku zaś 1876 zainicjowali wybudowanie kapliczki, do której wstawiono wizerunek św. Wendelina. Obraz, który można teraz oglądać, jest wierną kopią obrazu z bazyliki Świętego Wendelina w Sankt Wendel. To centrum kultu tego świętego. Żył on ponoć w VI wieku i był synem jednego z królów na Wyspach Brytyjskich. Zrezygnował jednak z bogactwa i jako żebrak wywędrował na kontynent. Zajmował się pasaniem świń. Wreszcie osiadł w górskiej pustelni, a później został zakonnikiem. W aurze świętości pochowano go w Sankt Wendel w zachodnich Niemczech. Św. Wendelin wspomaga pasterzy i chroni przed epidemią. Ale dba także o podróżników. 25 kwietnia, co roku, przy kapliczce w Rudzicy modlą się okoliczni mieszkańcy o urodzaje. Na św. Huberta przybywają też tutaj myśliwi.

Nawiguj

