Śmierć ciężarnej w Pszczynie. Szpital odwoła się od nałożonej przez NFZ kary. Mogłaby zachwiać kondycją szpitala

Chodzi, przypomnijmy, o głośną sprawę pani Izabeli, która poruszyła dwa miesiące temu ludzi w całej Polsce. Kobieta w 22. tygodniu ciąży zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Odeszły jej wody płodowe. Choć z SMS-ów i doniesień pacjentki z łóżka obok wynikało jasno, że informowała personel placówki o swoim pogarszającym się samopoczuciu, to lekarze zwlekali z działaniem aż płód sam obumrze. W efekcie nie zdążyli wykonać cesarskiego cięcia, u ciężarnej doszło do wstrząsu septycznego i zmarła.

Sprawę na początku listopada nagłośniła prawniczka rodziny kobiety, Jolanta Budzowska. Pojawiło się wiele opinii, że kobieta jest ofiarą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zdelegalizował wykonywanie aborcji ze ze względu na wady płodu.