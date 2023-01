Ścieżki spacerowe do 18 km od Pszczyny. Pomysły spędzenie czasu w weekend 7 - 8 stycznia

Trasy spacerowe w okolicy Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 18 km od Pszczyny, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Jogging w Pszczynie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,94 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 58 m

Suma zejść: 50 m

Dam.wlod poleca trasę spacerowiczom z Pszczyny

Proponowana trasa może być trasą biegową lub nordic walking.

Pszczyna to miasto położone w woj. śląskim, liczba mieszkańców wynosi ponad 26 tys.

Trasę zaczynamy na urokliwym rynku pszczyńskim otoczonym starannie odrestaurowanymi kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na ratusz - neorenesansowy budynek usytuowany w północnej pierzei rynku, przylegający do budynku zboru ewangelicko-augsburskiego. Od trzech wieków jest siedzibą władz miejskich. Z zabytkowej zabudowy Rynku należy zwrócić uwagę na budynek "Warty" z Bramą Wybrańców, kościoły - katolicki i ewangelicki oraz budynek dawnej winiarni, tzw. "Frykówkę". Z rynku wbiegamy w uliczkę prowadzącą do parku, skręcamy w lewo i dobiegamy do Zamku - dawnej rezydencji magnackiej. Wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy. Od 1946 zamek działa jako Muzeum Zamkowe w Pszczynie. W przeciwieństwie do wielu innych zamków i pałaców na Śląsku, zniszczonych na skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w Zamku w Pszczynie zachowało się około 80 % oryginalnego wyposażenia i meble z przełomu wieków XIX/XX, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce. Kierujemy się alejkami parku w kierunku pola golfowego, a następnie dobiegamy do Parku Zwierzyniec, gdzie od 2008 r. działa Pokazowa Zagroda Żubrów Pszczyńskich. Na terenie 10 hektarów obecne są poza żubrami: muflony, jelenie, daniele i sarny. Wbiegamy z powrotem do parku i kontynuujemy bieg po parkowych alejkach. Trasę kończymy wychodząc na Rynek przez Bramę Wybrańców - to powstała w 1687 roku najstarsza, zachowana do dziś w niezmienionej formie część kompleksu zamkowego w Pszczynie. Usytuowana w pd.-zach. części rynku. Mieściła pomieszczenia dla straży zamkowej. Żołnierze do straży, wybierani przez Promnitzów spośród chłopów z podległych im włości, byli nazywani właśnie "wybrańcami". Pszczyńscy "wybrańcy" strzegli zamku do 1875 r.

