Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Pszczyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 4 km od Pszczyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Pszczyny warto wybrać w weekend.

Rowerem w pobliżu Pszczyny We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Na rynek do Strumienia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 955 m

Suma zjazdów: 960 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz Weekendowa trasa. Strumieński park, w którym zbudowano swoistą tężnię. Korzystając z tradycyjnej, wydobywanej tu przed wiekami solanki zabłockiej wybudowano fontannę, wykorzystywaną do emitowania w powietrzu jonów soli. Solanka zabłocka wydobywana jest w pobliskim Zabłociu od 1891r. Pochodzi z rozciągającego się tutaj przed przed 15 milionami lat oceanu. Zawiera niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo, relaksująco i poprawia samopoczucie.

Na środku rynku w Strumieniu stoi wysoki ozdobny postument zwieńczony kamienną figurą Chrystusa Króla. W lewej ręce trzyma On kulę, która symbolizuje ziemię i panowanie nad światem, natomiast prawą unosi w geście błogosławieństwa. Na postumencie widnieje rok 1886. Miejsce usytuowania figury zabezpieczone jest niskim ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Przy wejściu ustawione zostały dwie lampy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Plessowką do Kobióra i powrót Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,83 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 347 m

Suma zjazdów: 1 362 m Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz

Kobiór i Pszczyna

Miejsce, w którym stoi krzyż (zwany również Bożą Męką) było niegdyś centrum gminy, a w latach 1842-1985 - w odległości ok. 150 m od niego - istniał tu drewniany budynek szkoły powszechnej. Krzyż pochodzi z 1890 roku, a jego fundatorami byli Zofia i Grzegorz Rygułowie. Prawdopodobnie jest to jeden z największych tego typu obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. W styczniu 1945 roku lewe ramię ukrzyżowanego Chrystusa zostało przestrzelone przez żołnierza Armii Czerwonej, a otwór po kuli zachował się do dnia dzisiejszego. Krzyż przydrożny znajduje się przy ul. Rodzinnej 97.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rundka Rudołtowice, Ćwiklice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 424 m

Suma zjazdów: 427 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz Relaks w parku.

W centrum wioski stoi dobrze zachowany pałac, wzniesiony prawdopodobnie w 1752 roku dla ówczesnego właściciela tutejszego majątku, hrabiego Józefa Zborowskiego. Przypuszcza się jednak, że jakiś obiekt rezydencjonalny stał w tym miejscu już w XVII stuleciu. Pałac został wymurowany na planie prostokąta i przykryty dachem mansardowym z lukarnami. Jest jednopiętrowy i podpiwniczony. Fasada główna uzyskała podział siedmioosiowy, pośrodku niej zaś znajduje się płytki, trójosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczono kartusze herbowe byłych właścicieli, z herbami Jastrzębiec i Ostoja. Narożniki gmachu są boniowane. Wewnątrz zachowały się sklepienia na parterze i sufity na wyższych kondygnacjach. W pałacu mieszkali kolejni właściciele rudołtowskiego majątku. W XIX wieku należał on już do książąt pszczyńskich, stając się siedzibą ich przedstawicieli. Po międzywojennej parcelacji tutejszych dóbr, w pałacu urządzono hotel. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim ośrodek służby pracy dla Związku Niemieckich Dziewcząt. Po wojnie gospodarzem pałacu był m.in. uniwersytet ludowy i duże zakłady pracy. Wreszcie ulokował się tu Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Pałac otoczony jest przez krajobrazowy park z grabami, dębami i lipami.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem architektury drewnianej part.2 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 129,55 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 157 m

Suma podjazdów: 1 021 m

Suma zjazdów: 1 021 m Dari37 poleca trasę mieszkańcom Pszczyny

Druga część wycieczki w poszukiwaniu drewnianych budowli w naszym regionie poczawszy od Pszczyny przez woj. Małopolskie. To co udało Mi się sfotografować jest na fotkach drewniane kościółki i stare zabytkowe chaty z bali to cała historia z dawnych lat i kunszt rzemieślników.

Trasa wymagająca bardzo dożo podjazdów, wymagających dobrej kondycji na całej trasie, ale dla takich perełek warto było sie trochę pokatować.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sobotnia trasa do Paprocan Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 1 229 m

Suma zjazdów: 1 232 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz Lasami nad jezioro.

Jezioro Paprocańskie jest niezwykle malowniczo usytuowanym akwenem. Jego położenie, w otoczeniu bujnego lasu wraz ze znajdującymi się tu licznymi ścieżkami gruntowymi, sprzyja organizacji wycieczek pieszych i rowerowych.

Od strony miasta ulokowany został atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy. Na jego terenie znajduje się piaszczysta plaża ze strzeżonym w sezonie kąpieliskiem. Przy samej plaży można wypożyczyć sprzęt pływający (kajaki, rowerki wodne). Rodziców ze swoimi pociechami zapraszamy na kolorowy plac zabaw dla dzieci. Starszą młodzież zapewne zainteresują boiska do siatkówki oraz koszykówki. Na miejscu rozlokowane są obiekty gastronomiczne, w których można kupić napoje, jak również zjeść smaczne posiłki. Dużą popularnością cieszą się sportowo-rekreacyjne imprezy plenerowe, festyny oraz koncerty.

Nad południowym brzegiem możemy dostrzec zabytkowy XIX-wieczny książęcy zameczek myśliwski Promnice o ciekawej architekturze.

Nawiguj

