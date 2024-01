Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Pszczyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 4 km od Pszczyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Pszczyny warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe z Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Pszczynie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 47%. W niedzielę 07 stycznia w Pszczynie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 81%. 🚲 Trasa rowerowa: Pierściec, u św. Mikołaja Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 059 m

Suma zjazdów: 1 089 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Pszczyny Słowo „pierść” oznaczało w języku staropolskim „grudę urodzajnej ziemi”. Miejscowość o tej nazwie powstała w dolinie Wisły prawdopodobnie już w czasach średniowiecza. Jednak pierwsze pewne wiadomości o niej posiadamy dopiero z wieku XVI. Istniał tu już wówczas drewniany kościółek. W 1616 roku osada spłonęła – z pożogi ocalała jedynie figura św. Mikołaja. To zdarzenie zaważyło na historii miejscowości. Kościół odbudowali protestanci i – co niezwykłe w ich przypadku – poświęcili go św. Mikołajowi. Katolicy przejęli kościół na początku XVIII wieku. W tym samym stuleciu utworzono w Pierśćcu lokalię, czyli samodzielny ośrodek duszpasterski. Ponieważ popularność pielgrzymek do tego miejsca rosła z roku na rok, w latach 1887-1889 stanął we wsi nowy, murowany kościół; rozbudowano go sto lat później. Jest to budowla nawiązująca do neoklasycyzmu prostokątną nawą i półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz wieżą, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Najważniejszym przedmiotem w kościele jest umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikołaja. Pochodzi ona z XVI wieku, ma 60 cm wysokości; w okresie wojen religijnych została pozbawiona rąk i nóg. Utarła się tradycja, że figurę ubiera się w szaty odpowiednie dla czasu w roku liturgicznym. W ołtarzu umieszczono także relikwie świętego, które w 1964 roku przywiózł z Bari kardynał Bolesław Kominek. Najgorętszy okres pielgrzymek wypada, naturalnie, w grudniu. Drugi odpust jest w niedzielę przed świętem znalezienia relikwii św. Mikołaja (czerwiec). Tradycyjnie przybywa tutaj piesza pielgrzymka z Chybia. Wierni proszą o zdrowie dotykając figury chusteczkami chorych. Święty Mikołaj z Pierśćca doczekał się też legendy w wersji literackiej. W 1938 roku napisała ją Zofia Kossak.

🚲 Trasa rowerowa: Rudzica u św. Wendelina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 971 m

Suma zjazdów: 990 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Pszczyny Zabrzeg-Ligota-Bronów.

W Zabrzegu falę wzmożonego terroru na przełomie kwietnia i maja 1942 r. spowodowało zlikwidowanie przez ruch oporu miejscowego faszystowskiego aktywisty. Bezpośrednio po zdarzeniu, na początku maja 1943 r. aresztowano ok. 30 mieszkańców Zabrzega, których po krótkim przesłuchaniu na posterunku policji w Bielsku wywieziono do obozów koncentracyjnych. Chcąc zastraszyć mieszkańców okolicy, w dniu 27 maja 1942 r. hitlerowcy aresztowali pięciu cywili, których powieszono na dębie na oczach miejscowej ludności.

Po wojnie, aby upamiętnić zdarzenie i uczcić męczeńską śmierć ww., społeczeństwo Zabrzega ufundowało pomnik stojący obecnie w miejscu kaźni.

Jednym z najciekawszych miejsc w Rudzicy jest Dolina Świętego Wendelina, z kaplicą poświęconą temu nieco egzotycznemu świętemu, oraz źródełkiem, z którego wypływa woda o cudownych, ponoć, właściwościach. Aby trafić do doliny, należy jadąc z Rudzicy do Strumienia skorzystać z informacji na drogowskazie i skręcić w prawo, a następnie zatrzymać się na niewielkim parkingu. Dalej czeka nas miły, śródleśny spacer do kaplicy i źródełka. Według przekazywanej w Rudzicy z dziada pradziada historii, za czasów cesarskiej Austrii wzięto jednego z tutejszych chłopaków do wojska. Stacjonował w górach, w Tyrolu. Od tamtejszych mieszkańców otrzymał obraz św. Wendelina. Żołnierz był pobożny, więc przywiózł go w rodzinne strony. Tutaj, w zalesionej ciemnej dolince zwanej Piekłem, powiesił obraz na wierzbie. Po pewnym czasie dolina z „Piekła” przemieniła się w Dolinę Świętego Wendelina. Jej rozsławieniu dopomógł fakt, że znajdowało się tu także źródło krystalicznej wody. Bardzo wcześnie okoliczna ludność uznała ją za cudowną. Szczególnie miała pomagać w chorobach oczu, a także gardła. Wnet wieść o cudownych właściwościach źródełka w Rudzicy rozeszła się szeroko po sąsiedztwie. Zaczęła przyciągać coraz więcej wiernych. Przybywali nawet z najdalszych zakątków Polski, a także sąsiednich Czech. Widząc to, miejscowi kapłani otoczyli źródełko i drzewo płotkiem. W roku zaś 1876 zainicjowali wybudowanie kapliczki, do której wstawiono wizerunek św. Wendelina. Obraz, który można teraz oglądać, jest wierną kopią obrazu z bazyliki Świętego Wendelina w Sankt Wendel. To centrum kultu tego świętego. Żył on ponoć w VI wieku i był synem jednego z królów na Wyspach Brytyjskich. Zrezygnował jednak z bogactwa i jako żebrak wywędrował na kontynent. Zajmował się pasaniem świń. Wreszcie osiadł w górskiej pustelni, a później został zakonnikiem. W aurze świętości pochowano go w Sankt Wendel w zachodnich Niemczech. Św. Wendelin wspomaga pasterzy i chroni przed epidemią. Ale dba także o podróżników. 25 kwietnia, co roku, przy kapliczce w Rudzicy modlą się okoliczni mieszkańcy o urodzaje. Na św. Huberta przybywają też tutaj myśliwi.

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom z Pszczyny trasę poleca Ireneusz Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Pszczynie

🚲 Trasa rowerowa: R4 Greenways: z Łąki do zagrody żubrów 2016/10/29 11:24 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 808 m

Suma zjazdów: 843 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Pszczyny

Łąka-Pszczyna i powrót.

Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, na wysokim podmurowaniu wykonanym w 1814 r. przez murarza Weinta. Krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od południa zakrystia, od północy murowana kaplica. Nawa prostokątna, z dwiema wydatnymi kruchtami od południa i północy, kryta stropem z fasetą. Ściany zewnętrzne szalowane pionowymi deskami, z wąskim zadaszeniem gontowym osłaniającym podmurowanie. Ściany nawy wzmocnione od zewnątrz dwoma parami ukośnych podpór. Nad zakrystią i kaplicą osobne dachy pulpitowe kryte gontem. Na wschodnim końcu kalenicy nawy sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, nakrytą wysmukłym hełmem baniastym. Kościół bezwieżowy, z osobno stojącą drewnianą dzwonnicą. Otwory okienne i wejściowe zamknięte łukami segmentowymi z nadokiennikami krytymi również gontem. Wnętrze tynkowane, z nowszą polichromią. Wyposażenie wnętrza kościoła dość skromne, w większości barokowe i późnobarokowe. Kilka krucyfiksów i naczynia liturgiczne przeważnie z XVIII w.

W 1952 r. ”Trzy Dęby” ponownie „urosły” do rangi cmentarza wojennego, ponieważ pochowano tutaj ekshumowane zwłoki żołnierzy 6 Dywizji Piechoty Armii Kraków, którzy polegli w dniu 02.09.1939 r. w nierównej walce z czołgami niemieckiej 5 Dywizji Pancernej pod Ćwiklicami. Z trzech mogił w okolicach sąsiednich Ćwiklic przeniesiono ciała 205 żołnierzy 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej i 6 Pułku Artylerii Lekkiej z Krakowa. Na cmentarzu tym swoje miejsce spoczynku znaleźli również żołnierze z górnośląskiej 23 Dywizji Piechoty i 55 Dywizji Piechoty z Katowic, którzy walczyli o miejscowość Rudziczka i tam zostali pochowani w mogiłach polowych. Pierwotnie w punkcie tym powstał granitowy pomnik upamiętniających śmierć powstańców i harcerzy, a dopiero po 34 latach przypomniano sobie o pozostałych, fundując im oddzielny obelisk z metaloplastyki. W 2009 r. postanowiono nadać temu miejscu charakter cmentarza wojennego, komasując wszystko w ramach jednego pomnika.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem architektury drewnianej part.2 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 129,55 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 157 m

Suma podjazdów: 1 021 m

Suma zjazdów: 1 021 m Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Dari37

Druga część wycieczki w poszukiwaniu drewnianych budowli w naszym regionie poczawszy od Pszczyny przez woj. Małopolskie. To co udało Mi się sfotografować jest na fotkach drewniane kościółki i stare zabytkowe chaty z bali to cała historia z dawnych lat i kunszt rzemieślników.

Trasa wymagająca bardzo dożo podjazdów, wymagających dobrej kondycji na całej trasie, ale dla takich perełek warto było sie trochę pokatować.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra