Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 273 m

Suma zjazdów: 1 277 m

Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz

Przez Zabrzeg i Ligotę do Czechowic-Dziedzic.

Dawny kamień drogowy podający odległość do Wiednia znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Zabrzegu, to odległość 322 km, może dojadę ? Po drodze również warta zobaczenia Kaplica Narodzenia NMP w Zabrzegu. .Zabrzeg początkowo należał do parafii w Goczałkowicach.

Ligota i inne wsie Państwa Bielskiego przeszły wiele ciężkich chwil i momentów w swoich dziejach. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648) zniszczyła całe tereny Księstwa.Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456-1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742-1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

