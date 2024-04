Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 kwietnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Pszczyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 4 km od Pszczyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Pszczyny proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Pszczyny, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 kwietnia w Pszczynie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 26%. W niedzielę 28 kwietnia w Pszczynie ma być 22°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wokół akwenów Żabiego Kraju Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 575 m Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz Wypad krajoznawczy po Żabim Kraju .

Żabi Kraj jest krainą położoną w niepozornym, ale bogatym przyrodniczo zakątku Śląska Cieszyńskiego, w Dolinie Górnej Wisły. Przepływająca opodal Wisła pozwoliła tu utworzyć wiele stawów hodowlanych. Duża ich liczba, a także istniejący od 1955 roku sztuczny zbiornik, zwany Jeziorem Goczałkowickim, liczne bagna i podmokłe łąki okazały się dobrym środowiskiem życiowym dla wielu gatunków ptaków i płazów. Nieformalną stolicą tej krainy jest miasteczko Strumień.

Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego Żabiego Kraju, który obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice (powiat pszczyński). Obszar objęty działaniem LGR już od XV wieku związany jest z rybactwem stawowym, a gatunkiem dominującym w hodowli od lat był i nadal jest karp. Doskonałe walory naturalne, unikatowe zasoby wodne, atrakcje turystyczne, liczne zabytki oraz dogodne położenie, sprawiają że obszar „Żabiego Kraju” jest jedną z perełek Polski południowej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Plessowką do Kobióra i powrót Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,83 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 347 m

Suma zjazdów: 1 362 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny Kobiór i Pszczyna

Miejsce, w którym stoi krzyż (zwany również Bożą Męką) było niegdyś centrum gminy, a w latach 1842-1985 - w odległości ok. 150 m od niego - istniał tu drewniany budynek szkoły powszechnej. Krzyż pochodzi z 1890 roku, a jego fundatorami byli Zofia i Grzegorz Rygułowie. Prawdopodobnie jest to jeden z największych tego typu obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. W styczniu 1945 roku lewe ramię ukrzyżowanego Chrystusa zostało przestrzelone przez żołnierza Armii Czerwonej, a otwór po kuli zachował się do dnia dzisiejszego. Krzyż przydrożny znajduje się przy ul. Rodzinnej 97.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Grupką do Miliardowic Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 891 m

Suma zjazdów: 891 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny Zabrzeg-Miliardowice.

Nazwa tego przysiółka powstała ponoć w latach hiperinflacji (1923-1924), gdy miejsco­wy właściciel ziemski wyprzedawał grunty za miliardy polskich marek. Początkowo, w okresie międzywojennym, osiedlali się tu głów­nie kolejarze. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Rundka Rudołtowice, Ćwiklice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 424 m

Suma zjazdów: 427 m Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz

Relaks w parku.

W centrum wioski stoi dobrze zachowany pałac, wzniesiony prawdopodobnie w 1752 roku dla ówczesnego właściciela tutejszego majątku, hrabiego Józefa Zborowskiego. Przypuszcza się jednak, że jakiś obiekt rezydencjonalny stał w tym miejscu już w XVII stuleciu. Pałac został wymurowany na planie prostokąta i przykryty dachem mansardowym z lukarnami. Jest jednopiętrowy i podpiwniczony. Fasada główna uzyskała podział siedmioosiowy, pośrodku niej zaś znajduje się płytki, trójosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczono kartusze herbowe byłych właścicieli, z herbami Jastrzębiec i Ostoja. Narożniki gmachu są boniowane. Wewnątrz zachowały się sklepienia na parterze i sufity na wyższych kondygnacjach. W pałacu mieszkali kolejni właściciele rudołtowskiego majątku. W XIX wieku należał on już do książąt pszczyńskich, stając się siedzibą ich przedstawicieli. Po międzywojennej parcelacji tutejszych dóbr, w pałacu urządzono hotel. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim ośrodek służby pracy dla Związku Niemieckich Dziewcząt. Po wojnie gospodarzem pałacu był m.in. uniwersytet ludowy i duże zakłady pracy. Wreszcie ulokował się tu Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Pałac otoczony jest przez krajobrazowy park z grabami, dębami i lipami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko-Biała Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 2 022 m

Suma zjazdów: 1 994 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz

Stare Bielsko, Centrum i powrót.

Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Według legendy w jego miejscu miał znajdować się niegdyś gródek rozbójników napadających na podróżujących tamtędy kupców. Książę opolski Kazimierz († 1229/30) miał zdobyć ową fortalicję i wytępić zbójców, zaś w miejscu tym wystawić zameczek myśliwski, który z czasem rozbudowany został do postaci okazałego zamku, przy którym rozwinęło się miasto Bielsko.

Najstarsze części pochodzą z XIV wieku, a przez następne stulecia był stopniowo rozbudowywany i przekształcany. Jest typem zamku miejskiego, od początku włączonego w system fortyfikacji Bielska i zarazem tworzącego najsilniejszy element jego obwarowań.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

