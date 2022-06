Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Pszczyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 4 km od Pszczyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Pszczyny proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pszczyny We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom z Pszczyny trasę poleca Ireneusz Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rudzica u św. Wendelina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 971 m

Suma zjazdów: 990 m Trasę dla rowerzystów z Pszczyny poleca Ireneusz Zabrzeg-Ligota-Bronów.

W Zabrzegu falę wzmożonego terroru na przełomie kwietnia i maja 1942 r. spowodowało zlikwidowanie przez ruch oporu miejscowego faszystowskiego aktywisty. Bezpośrednio po zdarzeniu, na początku maja 1943 r. aresztowano ok. 30 mieszkańców Zabrzega, których po krótkim przesłuchaniu na posterunku policji w Bielsku wywieziono do obozów koncentracyjnych. Chcąc zastraszyć mieszkańców okolicy, w dniu 27 maja 1942 r. hitlerowcy aresztowali pięciu cywili, których powieszono na dębie na oczach miejscowej ludności.

Po wojnie, aby upamiętnić zdarzenie i uczcić męczeńską śmierć ww., społeczeństwo Zabrzega ufundowało pomnik stojący obecnie w miejscu kaźni.

Jednym z najciekawszych miejsc w Rudzicy jest Dolina Świętego Wendelina, z kaplicą poświęconą temu nieco egzotycznemu świętemu, oraz źródełkiem, z którego wypływa woda o cudownych, ponoć, właściwościach. Aby trafić do doliny, należy jadąc z Rudzicy do Strumienia skorzystać z informacji na drogowskazie i skręcić w prawo, a następnie zatrzymać się na niewielkim parkingu. Dalej czeka nas miły, śródleśny spacer do kaplicy i źródełka. Według przekazywanej w Rudzicy z dziada pradziada historii, za czasów cesarskiej Austrii wzięto jednego z tutejszych chłopaków do wojska. Stacjonował w górach, w Tyrolu. Od tamtejszych mieszkańców otrzymał obraz św. Wendelina. Żołnierz był pobożny, więc przywiózł go w rodzinne strony. Tutaj, w zalesionej ciemnej dolince zwanej Piekłem, powiesił obraz na wierzbie. Po pewnym czasie dolina z „Piekła” przemieniła się w Dolinę Świętego Wendelina. Jej rozsławieniu dopomógł fakt, że znajdowało się tu także źródło krystalicznej wody. Bardzo wcześnie okoliczna ludność uznała ją za cudowną. Szczególnie miała pomagać w chorobach oczu, a także gardła. Wnet wieść o cudownych właściwościach źródełka w Rudzicy rozeszła się szeroko po sąsiedztwie. Zaczęła przyciągać coraz więcej wiernych. Przybywali nawet z najdalszych zakątków Polski, a także sąsiednich Czech. Widząc to, miejscowi kapłani otoczyli źródełko i drzewo płotkiem. W roku zaś 1876 zainicjowali wybudowanie kapliczki, do której wstawiono wizerunek św. Wendelina. Obraz, który można teraz oglądać, jest wierną kopią obrazu z bazyliki Świętego Wendelina w Sankt Wendel. To centrum kultu tego świętego. Żył on ponoć w VI wieku i był synem jednego z królów na Wyspach Brytyjskich. Zrezygnował jednak z bogactwa i jako żebrak wywędrował na kontynent. Zajmował się pasaniem świń. Wreszcie osiadł w górskiej pustelni, a później został zakonnikiem. W aurze świętości pochowano go w Sankt Wendel w zachodnich Niemczech. Św. Wendelin wspomaga pasterzy i chroni przed epidemią. Ale dba także o podróżników. 25 kwietnia, co roku, przy kapliczce w Rudzicy modlą się okoliczni mieszkańcy o urodzaje. Na św. Huberta przybywają też tutaj myśliwi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pierściec, u św. Mikołaja Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 059 m

Suma zjazdów: 1 089 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Pszczyny Słowo „pierść” oznaczało w języku staropolskim „grudę urodzajnej ziemi”. Miejscowość o tej nazwie powstała w dolinie Wisły prawdopodobnie już w czasach średniowiecza. Jednak pierwsze pewne wiadomości o niej posiadamy dopiero z wieku XVI. Istniał tu już wówczas drewniany kościółek. W 1616 roku osada spłonęła – z pożogi ocalała jedynie figura św. Mikołaja. To zdarzenie zaważyło na historii miejscowości. Kościół odbudowali protestanci i – co niezwykłe w ich przypadku – poświęcili go św. Mikołajowi. Katolicy przejęli kościół na początku XVIII wieku. W tym samym stuleciu utworzono w Pierśćcu lokalię, czyli samodzielny ośrodek duszpasterski. Ponieważ popularność pielgrzymek do tego miejsca rosła z roku na rok, w latach 1887-1889 stanął we wsi nowy, murowany kościół; rozbudowano go sto lat później. Jest to budowla nawiązująca do neoklasycyzmu prostokątną nawą i półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz wieżą, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Najważniejszym przedmiotem w kościele jest umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikołaja. Pochodzi ona z XVI wieku, ma 60 cm wysokości; w okresie wojen religijnych została pozbawiona rąk i nóg. Utarła się tradycja, że figurę ubiera się w szaty odpowiednie dla czasu w roku liturgicznym. W ołtarzu umieszczono także relikwie świętego, które w 1964 roku przywiózł z Bari kardynał Bolesław Kominek. Najgorętszy okres pielgrzymek wypada, naturalnie, w grudniu. Drugi odpust jest w niedzielę przed świętem znalezienia relikwii św. Mikołaja (czerwiec). Tradycyjnie przybywa tutaj piesza pielgrzymka z Chybia. Wierni proszą o zdrowie dotykając figury chusteczkami chorych. Święty Mikołaj z Pierśćca doczekał się też legendy w wersji literackiej. W 1938 roku napisała ją Zofia Kossak.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stawy goczałkowickie 2016/11/9 12:20 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 151 m

Suma zjazdów: 1 144 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny

Objazd: Maciek, Zabrzeszczak, tama.

Jak głosi legenda, nazwa miejscowości wywodzi się od imienia rycerza Goczała, który otrzymał tu ziemię za czyny wojenne i zasługi na polach bitewnych. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem jego potomkowie przybrali miano Goczałkowiczów, a miejscowość, w której żyli, nazwali Goczałkowicami.

Naturalne warunki lecznicze oraz dobrze zorganizowana infrastruktura pozwoliły na utworzenie w Goczałkowicach-Zdroju jednego z najnowocześniejszych centrów uzdrowiskowych specjalizujących się w leczeniu chorób narządów ruchu, w szczególności schorzeń reumatologicznych oraz stawów po urazach, a także niektórych schorzeń układu nerwowego. Kuracjuszom zapewnia się bogaty wachlarz usług medycznych, w tym krioterapię. Leczeniem uzdrowiskowym zajmuje się kilka ośrodków: sanatoria, Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny, Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci "Stokrotka" oraz Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządów Ruchu "Gwarek".

Dla osób chcących aktywnie spędzać czas organizowane są atrakcyjne wycieczki piesze i rowerowe. Staw Zabrzesczak Wielki to staw hodowlany bardzo pięknie usytuowany pomiędzy terenami zalesionymi. Okolice nadają się na wycieczki rowerowe, wycieczki piesze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czechowice Dz.- Bestwina - Kaniów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 273 m

Suma zjazdów: 1 277 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz Przez Zabrzeg i Ligotę do Czechowic-Dziedzic.

Dawny kamień drogowy podający odległość do Wiednia znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Zabrzegu, to odległość 322 km, może dojadę ? Po drodze również warta zobaczenia Kaplica Narodzenia NMP w Zabrzegu. .Zabrzeg początkowo należał do parafii w Goczałkowicach.

Ligota i inne wsie Państwa Bielskiego przeszły wiele ciężkich chwil i momentów w swoich dziejach. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648) zniszczyła całe tereny Księstwa.Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456-1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742-1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

Nawiguj

