Ścieżki rowerowe do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 listopada?

Wycieczki rowerowe w okolicy Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Trening wiosenny ścieżką edukacyjną

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 744 m

Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz

Tamą do Zabrzega.

Leśna ścieżka edukacyjna o długości 3,3 km, przy której ustawiono dziesięć tablic dydaktycznych i dziesięć tablic kierunkowych. Na tablicach zamieszczono informacje o roślinach i zwierzętach charakterystycznych dla tych terenów oraz wiadomości z zakresu hodowli i ochrony lasu. Ciekawostką jest występowanie w pobliżu ścieżki form ochrony przyrody: Rezerwatu przyrody ROTUZ, w którym występuje chronione torfowisko oraz obszaru NATURA 2000 "Dolina Górnej Wisły" .

Ścieżka rozpoczyna się przy bramie stadionu sportowego w Zabrzegu, a kończy przy wale zapory Jeziora Goczałkowickiego, gdzie znajduje się wiata rekreacyjna.

