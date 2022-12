Rowerem do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,67 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 810 m

Suma zjazdów: 842 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny

Zamek w Pszczynie jest chyba najpiękniejszą rezydencją w Śląskiem i jedną z największych atrakcji województwa. W 2015 r. pszczyński zamek odwiedziło ponad 200 tys. turystów. Pierwotny zamek został wzniesiony w Pszczynie prawdopodobnie w XI lub XII w. przez książąt piastowskich. Przez pewien czas tutejsze ziemie stanowiły część Małopolski, a od 1178 r. stały się częścią Śląska na skutek podarowania ich przez księcia krakowskiego, Kazimierza II Sprawiedliwego, księciu raciborskiemu, Mieszkowi I Plątonogiemu.