Rowerem do 4 km od Pszczyny. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pszczyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Pszczynie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Pszczynie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Plessowką do Kobióra i powrót

Stopień trudności: 2

Dystans: 44,83 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 347 m

Suma zjazdów: 1 362 m

Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz

Kobiór i Pszczyna

Miejsce, w którym stoi krzyż (zwany również Bożą Męką) było niegdyś centrum gminy, a w latach 1842-1985 - w odległości ok. 150 m od niego - istniał tu drewniany budynek szkoły powszechnej. Krzyż pochodzi z 1890 roku, a jego fundatorami byli Zofia i Grzegorz Rygułowie. Prawdopodobnie jest to jeden z największych tego typu obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. W styczniu 1945 roku lewe ramię ukrzyżowanego Chrystusa zostało przestrzelone przez żołnierza Armii Czerwonej, a otwór po kuli zachował się do dnia dzisiejszego. Krzyż przydrożny znajduje się przy ul. Rodzinnej 97.

Nawiguj