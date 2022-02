Rowerem do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pszczyny

W sobotę 05 marca w Pszczynie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 06 marca w Pszczynie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 129,55 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 157 m

Suma podjazdów: 1 021 m

Suma zjazdów: 1 021 m

Rowerzystom z Pszczyny trasę poleca Dari37

Druga część wycieczki w poszukiwaniu drewnianych budowli w naszym regionie poczawszy od Pszczyny przez woj. Małopolskie. To co udało Mi się sfotografować jest na fotkach drewniane kościółki i stare zabytkowe chaty z bali to cała historia z dawnych lat i kunszt rzemieślników.

Trasa wymagająca bardzo dożo podjazdów, wymagających dobrej kondycji na całej trasie, ale dla takich perełek warto było sie trochę pokatować.

