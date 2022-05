Rowerem do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Pszczyny, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Strumieński park, w którym zbudowano swoistą tężnię. Korzystając z tradycyjnej, wydobywanej tu przed wiekami solanki zabłockiej wybudowano fontannę, wykorzystywaną do emitowania w powietrzu jonów soli. Solanka zabłocka wydobywana jest w pobliskim Zabłociu od 1891r. Pochodzi z rozciągającego się tutaj przed przed 15 milionami lat oceanu. Zawiera niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo, relaksująco i poprawia samopoczucie.

Do sanatorium w Goczałkowicach. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój otoczone jest wzniesieniami Beskidów i Lasami Pszczyńskimi, a dodatkowo niedaleko znajduje się Jezioro Goczałkowickie. W związku z tym to miejsce stworzone dla osób chcących obcować z naturą i przy okazji podreperować swoje zdrowie. Atrakcję turystyczną stanowi już samo uzdrowisko i znajdujące się na jego terenie Łazienki, Dom Zdrojowy i pijalnia, które wzniesiono w 1862 roku. Trochę później powstał pawilon "Wrzos". Osoby ceniące sobie aktywny wypoczynek również znajdą tu dla siebie miejsce, gdyż na terenie Puszczy Pszczyńskiej wytyczono szlaki piesze i rowerowe. Można również spacerować po kornie zapory Jeziora Goczałkowickiego. Atrakcje znajdują się także w pobliskiej Pszczynie z zespołem pałacowo-parkowym i Jankowicach, gdzie hoduje się żubry. Uzdrowisko oferuje kąpiele lecznicze (m.in. borowinową, solankową, wirową), zabiegi fizykalne, a także te z zakresu kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, masaże i inhalacje. Nawiguj

Kapliczki na trasie.

Na rozstajach dróg: Turystycznej i Kasztanowej w Pszczynie, w sąsiedztwie tzw. Grobli Łąckiej, stoi interesująca kapliczka z 1848r. przedstawiająca figurę św. Antoniego Padewskiego. Kapliczka ma formę wieży osłaniającej tradycyjnie pokazaną figurę świętego Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem na ręku. Był to pochodzący z bogatej rodziny , włoski teolog, franciszkanin, jeden z najbardziej cenionych kaznodziei w kościele katolickim, którego kazania gromadziły tłumy wiernych. Przedstawiany jest z dzieciątkiem, ponieważ uznaje się, że miał objawienie senne, w których nawiedziło go Dzieciątko Jezus, ucałowawszy go, zapewniło o miłości Boga i obdarzyło cudownymi możliwościami. Pochowany w Bazylice św. Antoniego w Padwie popularnej „Il Santo”. Ciekawostką jest, że za jeden z cudów uważa się fakt, iż po 30 latach od jego śmierci, w otwieranej trumnie, stwierdzono ciało w całkowitym rozkładzie, a język, „narzędzie”, które używał do nawracania wiernych, zachował się w stanie nie zmienionym.

Kapliczka przystrojono obrazem Bożej Rodziny oraz okolono metalowym płotkiem. W tylnej części znajduje się sentencja „Matko Boża módl się za nami” oraz napis, że „Odnowiona staraniem Ignacego Kapusty” i data 1920r. Nie udało się znaleźć informacji mówiących o fundatorze malowniczej budowli i przyczyny jej powstania, ale można przypuszczać, że miejsce to było miejscem postoju i wytchnienia wędrujących tą trasą podróżnych. Miała im udzielać błogosławieństwa na dalszą drogę. Stąd też fundator wybrał postać św. Antoniego Padewskiego, który uznawany jest za patrona osób i rzeczy zaginionych oraz podróżnych.

