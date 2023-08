Rowerem do 4 km od Pszczyny. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Pszczyny? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 4 km od Pszczyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Pszczyny warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe z Pszczyny We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Pszczyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rundka Rudołtowice, Ćwiklice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 424 m

Suma zjazdów: 427 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz Relaks w parku.

W centrum wioski stoi dobrze zachowany pałac, wzniesiony prawdopodobnie w 1752 roku dla ówczesnego właściciela tutejszego majątku, hrabiego Józefa Zborowskiego. Przypuszcza się jednak, że jakiś obiekt rezydencjonalny stał w tym miejscu już w XVII stuleciu. Pałac został wymurowany na planie prostokąta i przykryty dachem mansardowym z lukarnami. Jest jednopiętrowy i podpiwniczony. Fasada główna uzyskała podział siedmioosiowy, pośrodku niej zaś znajduje się płytki, trójosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczono kartusze herbowe byłych właścicieli, z herbami Jastrzębiec i Ostoja. Narożniki gmachu są boniowane. Wewnątrz zachowały się sklepienia na parterze i sufity na wyższych kondygnacjach. W pałacu mieszkali kolejni właściciele rudołtowskiego majątku. W XIX wieku należał on już do książąt pszczyńskich, stając się siedzibą ich przedstawicieli. Po międzywojennej parcelacji tutejszych dóbr, w pałacu urządzono hotel. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim ośrodek służby pracy dla Związku Niemieckich Dziewcząt. Po wojnie gospodarzem pałacu był m.in. uniwersytet ludowy i duże zakłady pracy. Wreszcie ulokował się tu Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Pałac otoczony jest przez krajobrazowy park z grabami, dębami i lipami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rundka przez Łąkę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,5 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 741 m

Suma zjazdów: 749 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz Kapliczki na trasie.

Na rozstajach dróg: Turystycznej i Kasztanowej w Pszczynie, w sąsiedztwie tzw. Grobli Łąckiej, stoi interesująca kapliczka z 1848r. przedstawiająca figurę św. Antoniego Padewskiego. Kapliczka ma formę wieży osłaniającej tradycyjnie pokazaną figurę świętego Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem na ręku. Był to pochodzący z bogatej rodziny , włoski teolog, franciszkanin, jeden z najbardziej cenionych kaznodziei w kościele katolickim, którego kazania gromadziły tłumy wiernych. Przedstawiany jest z dzieciątkiem, ponieważ uznaje się, że miał objawienie senne, w których nawiedziło go Dzieciątko Jezus, ucałowawszy go, zapewniło o miłości Boga i obdarzyło cudownymi możliwościami. Pochowany w Bazylice św. Antoniego w Padwie popularnej „Il Santo”. Ciekawostką jest, że za jeden z cudów uważa się fakt, iż po 30 latach od jego śmierci, w otwieranej trumnie, stwierdzono ciało w całkowitym rozkładzie, a język, „narzędzie”, które używał do nawracania wiernych, zachował się w stanie nie zmienionym.

Kapliczka przystrojono obrazem Bożej Rodziny oraz okolono metalowym płotkiem. W tylnej części znajduje się sentencja „Matko Boża módl się za nami” oraz napis, że „Odnowiona staraniem Ignacego Kapusty” i data 1920r. Nie udało się znaleźć informacji mówiących o fundatorze malowniczej budowli i przyczyny jej powstania, ale można przypuszczać, że miejsce to było miejscem postoju i wytchnienia wędrujących tą trasą podróżnych. Miała im udzielać błogosławieństwa na dalszą drogę. Stąd też fundator wybrał postać św. Antoniego Padewskiego, który uznawany jest za patrona osób i rzeczy zaginionych oraz podróżnych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na początek sezonu: pałac Bażantarnia 2017/2/20 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 085 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Pszczyny Bażantarnia w Porębie, park w Pszczynie.

,,Zbyt późne jest życie jutrzejsze – żyj dzisiaj” – taka łacińska sentencja wita i zaprasza gości, na frontonie Książęcej Bażantarni w Pszczyńskiej Porębie. Na wzgórzu 297 m. npm zbudowano pałac, nazwany „Lustschloss” (Pałac Uciech), a później „Fasanerie” (Bażantarnia). Powstawał on w latach 1792-1800. Jego budowę zainicjował Fryderyk Erdmann, ukończył zaś, po jego śmierci, syn Fryderyk Ferdynand. Obiekt reprezentuje swoim kształtem typową, klasycystyczną rezydencję, wzniesioną na planie prostokąta, z wysokim, czterospadowym dachem. Pięcioosiowa elewacja frontowa posiada charakterystyczny ryzalit, z portykiem o czterech kolumnach. Rezydencja już na początku XIX w. stała się niezwykle popularna. Odbywały się tu bale i różne uroczystości książąt pszczyńskich, związane także z polowaniami w tutejszych lasach. W drugiej połowie XIX w., gdy pszczyński zamek, będący dotąd siedzibą rodową książąt Anhalt, przebudowany został przez nowych właścicieli - książąt Hochbergów - „Bażantarnia” utraciła swe znaczenie, gdyż życie towarzyskie koncentrowało się odtąd głównie w zamku. Swoją świetność pałac odzyskał w czasie I wojny, gdy urzędował w nim sztab generalny wojsk niemieckich i bywał tu m.in. sam cesarz Wilhelm. Po I wojnie pałac funkcjonował jako elegancki zajazd, w którym gościły polskie elity - m.in. prezydent Ignacy Mościcki czy budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. W czasie II wojny gmach zajęły wojska niemieckie. Po wojnie znacjonalizowany pałac ulegał dewastacji, równocześnie zaś urządzono w nim nieco siermiężne, charakterystyczne dla PRL, wnętrza dla masowych imprez. Z początkiem XXI wieku pałac przeszedł remont, ukończony w 2011 r. Dziś pełni funkcje restauracyjno-hotelowe. Znów - jak dawniej - odbywają się w nim bale, uroczystości rodzinne i inne imprezy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Pszczynie

🚲 Trasa rowerowa: Drewniane kościoły:Ćwiklice-Grzawa-Miedźna-Góra-Jawiszowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 306 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz

Ziemia pszczyńska w jej historycznych granicach skrywa wiele ciekawych obiektów. Pszczyński szlak architektury drewnianej, w ramach którego mamy w najbliższej okolicy 13 skansenów, kościołów i in., stanowi znaczną wartość dla badaczy tradycji i historii tych ziem. Góra w powiecie pszczyńskim to najbardziej ludna wieś w gminie Miedźna, licząca ok. 2,5 tys. osób. Miejscowość położona jest bardzo malowniczo nad meandrującym odcinkiem Wisły. Tutejszy drewniany kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w XVI w., a następnie w późniejszych stuleciach przebudowywany, to jeden z kilku tego rodzaju zabytków w okolicy. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Pośród kościołów drewnianych tej okolicy wzniesiony na początku XVIw. kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie możemy zaliczyć do najstarszych i najładniejszych obiektów sakralnej architektury drewnianej na Śląsku.

Tradycyjnie zbudowany na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu starych drzew, okolony niewielkim cmentarzem. Z daleka w oczy rzuca się charakterystyczna wieża umieszczona po zachodniej stronie zbudowanej na planie kwadratu o konstrukcji zrębowej nawy i prezbiterium. Kościółek kryje sobie wiele tajemnic. Wysuwana jest teza, że w miejscu obecnej świątyni istniał kościół w XIII wieku. Bliżęj nie można ustalić co się z nim stało. Podczas renowacji i badań odkryto zabytkową polichromię, która prawdopodobnie pochodzi z wcześniejszego okresu niż podana data budowy.

Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Miedźnej, największy na ziemi pszczyńskiej, wzniesiono najprawdopodobniej w wieku XVII, na miejscu poprzedniej budowli, tej, która wzmiankowana była wraz parafią w 1326 r. (i która, podobnie jak inne tutejsze kościoły, w XVI w. znalazła się na dłuższy czas w rękach ewangelików). W wieku XVIII ów nowy obiekt został powiększony poprzez wydłużenie nawy. Orientowana budowla wzniesiona została w konstrukcji zrębowej, wieża zaś jest konstrukcji słupowej. Nawa na planie wydłużonego prostokąta, do której od zachodu przylega wieża, łączy się z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Siodłowy dach kościoła pokryty jest gontem, podobnie jak wieża. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Wieża, z szalowaną deskami izbicą, zwieńczona została baniastym hełmem z latarnią. Budowlę otaczają soboty wsparte na słupach. Wokół ścian prezbiterium znajduje się wydatne zadaszenie gontowe. We wnętrzu, które dzięki wydłużeniu nawy w XVIII w. sprawia wrażenie bardzo przestrzennego, znajduje się wyposażenie głównie barokowe. W ołtarzu głównym pochodzącym z XVIII w., ozdobionym bogatą, polichromowaną snycerką, umieszczony jest obraz z wizerunkiem patrona kościoła, św. Klemensa, który przysłaniany jest XIX-wiecznym wizerunkiem Matki Bożej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko-Biała Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 2 022 m

Suma zjazdów: 1 994 m Trasę rowerową mieszkańcom Pszczyny poleca Ireneusz

Stare Bielsko, Centrum i powrót.

Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Według legendy w jego miejscu miał znajdować się niegdyś gródek rozbójników napadających na podróżujących tamtędy kupców. Książę opolski Kazimierz († 1229/30) miał zdobyć ową fortalicję i wytępić zbójców, zaś w miejscu tym wystawić zameczek myśliwski, który z czasem rozbudowany został do postaci okazałego zamku, przy którym rozwinęło się miasto Bielsko.

Najstarsze części pochodzą z XIV wieku, a przez następne stulecia był stopniowo rozbudowywany i przekształcany. Jest typem zamku miejskiego, od początku włączonego w system fortyfikacji Bielska i zarazem tworzącego najsilniejszy element jego obwarowań.

Nawiguj

