Rehabilitacja pocovidowa w pow. pszczyńskim. Nowy sprzęt pojawił się w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój

Rehabilitacja pocovidowa w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój

Pacjenci uzdrowiska mają do dyspozycji trzy nowe łóżka do suchego hydromasażu, trzy wanny do masażu wirowego kończyn górnych, dwie do masażu kończyn dolnych, wannę do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa oraz dwie wanny medyczne do kąpieli kwasowęglowych i solankowych.