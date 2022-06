Przestrzenie wolności. Patriotyczny weekend w Pszczynie. Zobaczcie program

Wszystko zaczęło się w czerwcu 2019 r. Wtedy to na pszczyńskim rynku stanęła replika bramy triumfalnej ufundowanej w 1922 r. przez samego księcia pszczyńskiego, Jana Henryka XV (choć powstańcom nie sprzyjał). Przez tę bramę wkroczyło do Pszczyny wojsko polskie. Brama miała od 2019 r. wracać co roku, ale z powodu pandemii nie było jej w 202o r. W tym roku stanęła po raz ostatni.

O dziewiątej zacznie się Bieg Powstańczy, o dziesiątej - turniej strzelecki z okazji 3o-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica przy Katowickiej 79).

O dwunastej w parku zacznie się konkurs latawcowy „Śląskie drachy”, o godz. 16 - widowisko artystyczne „Elegia Śląska” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (też w parku), o 17.30 na rynku będzie można zobaczyć inscenizację historyczną.