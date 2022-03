Przegląd prasy 24.03.2022 Pszczyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

W kwietniu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022. W woj. śląskim przeprowadza ją kilka Wojskowych Komend Uzupełnień - poznaj miejsca i terminy. Kto musi stawić się na kwalifikacji wojskowej? Co trzeba zebrać ze sobą i jak wygląda badanie komisji wojskowej? W tym materiale zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje.

Rząd dołożył ponad miliard złotych do puli środków, dzięki którym gminy mogą m.in. budować mieszkania tymczasowe dla uchodźców z Ukrainy. Obecnie trwają prace nad zmianami w prawie, które mają ułatwić samorządom czerpanie pieniędzy z Funduszu Dopłat.

W gminie Koziegłowy jest niezwykłe miejsce. Unikatowe i bardzo ważne w geografii - to Góra Trzech Rzek.

Prasówka 24.03 Pszczyna: pozostałe wydarzenia

BIZNES. Firma będąca właścicielem sklepów sieci Auchan, Leroy-Merlin czy Decathlon, zdecydowała, że nie wycofa się z rosyjskiego rynku, co więcej poszukuje "nowych dostawców" do tamtejszych marketów. Internauci wzywają do bojkotu sklepów i w niektórych z nich rzeczywiście da się zauważyć mniej klientów.