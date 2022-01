Przegląd prasy 19.01.2022 Pszczyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

Lekarze i naukowcy apelują, by szczepić dzieci. A co w sytuacji, gdy dziecko chce się zaszczepić, a rodzice mu nie pozwalają? Albo jeden rodzic się zgadza, a drugi nie? Takich spraw jest w Polsce coraz więcej. I prawdopodobnie coraz częściej będą musiały rozstrzygać je sądy.

Jak informował wczoraj szef resortu zdrowia Adam Niedzielski - Piąta fala staje się faktem i w najbliższym czasie musimy spodziewać się wzrostów. Dzisiejszy dzień niestety to potwierdza. Ministerstwo Zdrowia we wtorek 18 stycznia poinformowało o 19 652 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce - to wzrost o 72 proc. do ubiegłego wtorku! Zmarło 377 pacjentów, prawie 300 zmarłych nie było zaszczepionych.