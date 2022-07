Przegląd prasy 13.07.2022 Pszczyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

Kredyt hipoteczny jest coraz trudniejszy do spłacenia i już wkrótce część osób zacznie mieć problem ze spłatą zobowiązania – uważają eksperci. Trudno się temu dziwić, skoro według wyliczeń miesięczna rata pochłania przeciętnie ponad połowę naszych dochodów netto. Co gorsza, są województwa, gdzie odsetek ten jest jeszcze wyższy. Sprawdź, jak to wygląda w całej Polsce.