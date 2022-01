Przegląd prasy 1.01.2022 Pszczyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pszczyny

Telewizja Polsat oficjalnie potwierdziła już, że Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie zagości w Chorzowie. - Powracamy na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku – Sylwester Szczęścia 2021/2022. Pełni optymizmu i radości możemy się spotkać i razem tanecznym krokiem przywitać Nowy Rok - zapowiedzieli organizatorzy. Na scenie zagoszczą gwiazdy, wśród nich m.in.: Dr Alban, Doda, Bajm, Cleo czy Paweł Domagała.

W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku.