Prasówka Pszczyna 5.11.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pszczynie nie minęło Cię nic ważnego

PKP po raz piąty w sezonie 2021/2022 zmieni rozkład jazdy pociągów Intercity, i to już od 6 listopada 2022. Wszystko z powodu trwających prac modernizacyjnych. Już wiadomo, jakie zmiany nastąpią w połączeniach do, z i przez Warszawę, do których miast dojedziemy szybciej, a do których wolniej. Kolejne zmiany czekają nas już w grudniu.