Prasówka Pszczyna 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pszczynie nie minęło Cię nic ważnego

W kwietniu br. na terenie całego kraju rozpoczną się ćwiczenia wojskowe. Może dostać wezwanie każdy, kto złożył przysięgę i otrzymał przydział mobilizacyjny. Otrzymują je już także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia są obowiązkowe, a szanse, by ich uniknąć, niewielkie.

W pogoni za bardziej ekologicznym stylem życia w duchu „zero waste” sięgamy po coraz to nowe rozwiązania. Sama postawa i wprowadzanie jej w życie są absolutnie godne pochwały, jednak pojawiają się rozwiązania, które budzą pewne wątpliwości. Jednym z nich jest wielorazowy papier toaletowy, który znajduje coraz więcej zwolenników. Czym jest taki papier, jakie ma zalety oraz wady i czy jest jedynym ekologicznym rozwiązaniem w zakresie „higieny wydalania”? Wyjaśniamy.

Przez woj. śląskie przechodzi Orkan Dudley. Strażacy do godz. 15.00 interweniowali już prawie 600 razy. Wyjeżdżali do połamanych drzew, uszkodzonych dachów... Zobacz zdjęcia.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Taki przysmak jadaliśmy w czasach PRL. Pyszne, delikatne wafle z kakaową masą to dla wielu ulubiony deser z dzieciństwa. Przepis nawiązujący do klasycznego, wiedeńskiego torcika Pischinger, przygotowywany był przez zaradne panie domu z dostępnych wówczas składników zastępujących smak czekolady. Mamy dla Ciebie przepis z naszego starego notatnika kulinarnego. Zobacz, jak przygotować wafle a'la Pischinger rodem z PRL.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pszczynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W rozliczeniu PIT za 2021 rok mamy możliwość odliczenia darowizny na kulturę i renowację zabytków. Ulga dotyczy m.in. osób, które wpłacą pieniądze na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Warto zrobić to już teraz, żeby szybciej otrzymać zwrot od fiskusa i nie stresować się rozliczeniami na ostatnią chwilę w tracie długiego majowego weekendu. Z dochodów uzyskanych w 2021 roku możemy rozliczyć w tym roku do 2 maja 2022 (poniedziałek). Sprawdź, jak to zrobić!

Prowadząca program "Hotel Paradise", Klaudia El Dursi, ponownie otworzy drzwi rajskiego hotelu, tym razem w gorącej Panamie. Jest to najbardziej luksusowy hotel spośród wszystkich dotychczasowych edycji. Co wydarzy się w kolejnym sezonie reality show?