Prasówka Pszczyna 14.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pszczynie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Pszczyna 14.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jak poinformowało katowickie lotnisko im. Wojciecha Korfantego, to właśnie tu będą lądowały w większości samoloty z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska im. Wojciecha Korfantego most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Pierwszy samolot z Port Sudan wylądował tu w sobotę wieczorem, 12 marca.